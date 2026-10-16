Pazaryeri'nde fiyat uyumu için zabıta denetimleri yoğunlaştı

Pazaryeri'nde denetimler yoğunlaştı

Pazaryeri ilçesinde zabıta ekipleri, vatandaşların sağlığını ve tüketici haklarını korumak amacıyla marketlerde denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler, market raflarındaki ürünlerin raf fiyatları ile kasa fiyatlarını tek tek karşılaştırıyor; uygunsuzluk tespit edilmesi halinde gerekli işlemler başlatılıyor.

Fiyat ve ürün güvenliği karşılaştırmaları

Zabıta ekipleri, fiyat etiketi uyumunun yanı sıra ürünlerin son kullanma tarihleri, ambalaj ve paket durumlarını da ayrıntılı şekilde kontrol ediyor. Denetimler sırasında raf ile kasa arasındaki fiyat farklılıkları titizlikle inceleniyor; halk sağlığını riske atabilecek uygunsuzluklarda mevzuata göre müdahale ediliyor.

Belediye başkanının vurguları

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, yapılan çalışmaları değerlendirirken saha denetimlerinin aralıksız sürdüğünü belirtti. Başkan Tekin, "Zabıta ekiplerimiz, vatandaşlarımızın haklarını ve sağlığını korumak için sahada denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Kurallara uymayan durumlar karşısında gerekli yasal işlemler anında gerçekleştiriliyor" ifadelerini kullandı.

Denetimlerin amacı, tüketicilerin alışveriş sırasında mağduriyet yaşamamasını ve güvenilir bir alışveriş ortamının sağlanmasını temin etmek. Belediye yetkilileri, aynı zamanda esnaf için de düzenli denetim ve bilgilendirme yoluyla sürdürülebilir, adil bir piyasa oluşturmayı hedeflediklerini belirtiyor ve esnafımıza hayırlı ve bereketli kazançlar dileriz mesajını paylaşıyorlar.

BİLECİK'İN PAZARYERİ İLÇESİNDE RAF VE KASA FİYATLARI MERCEK ALTINA ALINDI.