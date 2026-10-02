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Pegasus'tan stratejik adım: Çekya Hava Yolları ve Smartwings ile yeni dönem

Pegasus, düzenleyici onayların ardından Çekya Hava Yolları ve Smartwings Grubu satın alımını tamamladı; birleşme filo ve uluslararası ağı güçlendirmeyi hedefliyor.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 09:47

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EDİTÖR: Berk Doğan

Pegasus'tan stratejik adım: Çekya Hava Yolları ve Smartwings ile yeni dönem

satın alma tamamlandı:

Pegasus Hava Yolları, gerekli tüm düzenleyici kurum onaylarının alınmasının ve kapanış için gerekli koşulların sağlanmasının ardından Çekya Hava Yolları ve Smartwings Grubu'nun satın alımını başarıyla tamamladığını duyurdu. İşlemin tamamlanmasının, Pegasus Hava Yolları'nın uluslararası ayak izi ve Smartwings Grubu'nun gelecekteki büyümesi açısından önemli bir kilometre taşı olduğu vurgulandı.

İki hava yolunun filosundaki toplam uçak sayısının 175'in üzerinde olduğu; her iki hava yolunun halihazırda vermiş olduğu 140 uçağı kapsayan kesin uçak siparişlerinin ise geleceğe yönelik büyüme potansiyelini ortaya koyduğu belirtildi.

filo, ağ ve pazar konumu:

1990 yılında kurulan Pegasus Hava Yolları, 2005 yılında düşük maliyetli iş modelini benimsemesinden bu yana "herkesin uçma hakkı" inancıyla hava ulaşımını milyonlarca kişi için erişilebilir kılmayı amaçlıyor. Bugün şirket, 57 ülke ve 161 nokta arasında uçuş gerçekleştiriyor ve dünyanın en genç ve yakıt verimliliği en yüksek filolarından birini işletiyor.

Tatil odaklı hava yolu taşımacılığında önde gelen Smartwings Grubu, Czech Airlines (CSA) markasıyla birlikte Orta ve Doğu Avrupa'nın en köklü hava yolu gruplarından biri konumunda. Grup, 20 ülke ve 80 destinasyonluk uçuş ağı ve önde gelen tur operatörleriyle kurduğu güçlü iş birlikleriyle bölgenin havacılık pazarında önemli bir rol üstleniyor.

operasyon ve iş birliği fırsatları:

Taraflar, her iki hava yolunun güçlü yönlerinin ve tecrübelerinin bir araya gelmesiyle uzun vadeli büyüme için daha güçlü bir yapı oluşturulacağını; misafirler, çalışanlar ve iş ortakları için yeni fırsatlar yaratılacağını ifade etti. Smartwings günlük operasyonlarını, müşteri ilişkilerini ve hizmet sunumunu mevcut markasıyla sürdürürken, inovasyon, gelişim ve yeteneklerin gelişimi için yeni fırsatlara sahip olacak.

yeni bir yolculuğun başlangıcı:

Güliz Öztürk, Pegasus Hava Yolları CEO'su: "Hikâyemiz, herkesin uçabildiği bir dünya hayaliyle başladı. Bugün Pegasus Hava Yolları ve Smartwings olarak bu hayali daha da ileriye taşımak üzere bir araya geliyoruz. Birlikte daha da büyüyebilir ve her birimizin tek başına sunabileceğinden daha fazla seçeneği misafirlerimize sunabiliriz. Her bir hava yolunun arkasındaki insanlar ve ilişkiler, bundan sonraki döneme duyduğum güvenin temelini oluşturuyor. Tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte bu hikâyenin yeni bölümünü yazmayı heyecanla bekliyoruz."

Jirí Šimáne, Smartwings Kurucu Ortağı: "Smartwings, yıllar içinde çalışanlarının özverisi, yolcularının ve iş ortaklarının sadakatiyle inşa edildi. Bu yolculukta emeği olan herkese gönülden teşekkür ediyorum. Pegasus’un, bu güçlü yönleri ileriye taşımak, gelecekteki büyümeyi desteklemek ve her iki hava yoluyla bağlantılı herkes için kalıcı değer oluşturmak adına doğru ortak olduğuna inanıyoruz."

Satın alma sonrası dönem, entegrasyon ve operasyonel uyum süreçlerine odaklanacak; taraflar birleşmenin sunduğu sinerjiyle ağ ve filo verimliliğini artırmaya yönelik adımlar atmayı planlıyor.

PEGASUS HAVA YOLLARI, ÇEKYA HAVA YOLLARI VE SMARTWİNGS GRUBU&#039;NUN SATIN ALIMINI TAMAMLADI.

PEGASUS HAVA YOLLARI, ÇEKYA HAVA YOLLARI VE SMARTWİNGS GRUBU'NUN SATIN ALIMINI TAMAMLADI.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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