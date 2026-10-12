Pelitözü kavşağında refüje çarpan araç takla attı, üç kişi yaralandı

Kaza detayları:

Dün gece Bilecik merkezinde bulunan Pelitözü Kavşağı mevkiinde meydana gelen kazada, T.E. idaresindeki otomobil Bilecik istikametine seyir halindeyken bir anlık direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç refüje çarparak takla attı.

yaralananlar ve müdahale:

Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan sürücü T.E. ile yolcular Ö.A.E. ve Ç.E. yaralandı. Olay yerine gelen acil servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

soruşturma sürüyor:

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkili birimler olayın oluş nedenini belirlemeye yönelik incelemelerini sürdürüyor.

BİLECİK’TE OTOMOBİL TAKLA ATTI: 3 YARALI