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Pelitözü kavşağında refüje çarpan araç takla attı, üç kişi yaralandı

Bilecik Pelitözü Kavşağı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje çarpıp takla atan araçta sürücü ve iki yolcu yaralandı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 10:31

GÜNCELLEME: 12 Ekim 2026 - 10:37

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Pelitözü kavşağında refüje çarpan araç takla attı, üç kişi yaralandı

Kaza detayları:

Dün gece Bilecik merkezinde bulunan Pelitözü Kavşağı mevkiinde meydana gelen kazada, T.E. idaresindeki otomobil Bilecik istikametine seyir halindeyken bir anlık direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç refüje çarparak takla attı.

yaralananlar ve müdahale:

Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan sürücü T.E. ile yolcular Ö.A.E. ve Ç.E. yaralandı. Olay yerine gelen acil servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

soruşturma sürüyor:

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkili birimler olayın oluş nedenini belirlemeye yönelik incelemelerini sürdürüyor.

BİLECİK’TE OTOMOBİL TAKLA ATTI: 3 YARALI

BİLECİK’TE OTOMOBİL TAKLA ATTI: 3 YARALI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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