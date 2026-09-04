Dolar 48,4331 +0,04%
Euro 56,2496 -0,09%
Bist 14.012,42 +0,57%
Altın Gram 6.970,16 -1,40%
EUR/USD 1,1618 -0,10%
Brent Petrol 96,23 +0,74%
--°

Pendikspor'a resmi imza: Baran Demiroğlu kadroya katıldı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Pendikspor, son olarak Menemen FK forması giyen Baran Demiroğlu ile profesyonel sözleşme imzaladı, oyuncuya başarı diledi.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 21:36

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Pendikspor'a resmi imza: Baran Demiroğlu kadroya katıldı

Pendikspor'a resmi imza: Baran Demiroğlu kadroya katıldı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Pendikspor, son olarak Menemen FK forması giyen Baran Demiroğlu ile profesyonel sözleşme imzaladığını açıkladı.

kulüp açıklaması:

Kulübün duyurusunda, 'Ailemize Hoş Geldin Baran Demiroğlu. Kulübümüz, profesyonel futbolcu Baran Demiroğlu ile sözleşme imzalamıştır. Kendisine ‘hoş geldin’ diyor; kırmızı-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz' ifadelerine yer verildi.

oyuncudan beklentiler:

Resmi açıklamada sözleşme süresi veya maddi detaylara yer verilmedi. Buna karşın Pendikspor yönetimi transferin kadro derinliğine katkı sunmasını hedefliyor ve oyuncuya ligde başarılar diledi.

TRENDYOL 1. LİG EKİPLERİNDEN PENDİKSPOR, SON OLARAK MENEMEN FK FORMASI GİYEN BARAN DEMİROĞLU&#039;NU...

TRENDYOL 1. LİG EKİPLERİNDEN PENDİKSPOR, SON OLARAK MENEMEN FK FORMASI GİYEN BARAN DEMİROĞLU'NU KADROSUNA KATTIĞINI AÇIKLADI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Üst üste dört maçta gol: Shomurodov Başakşehir için 4. haftada da ağları buldu
images

Galatasaray Başakşehir karşısında ligde dokuz maçlık üstünlüğünü sürdürdü
images

Tecrübeli stoper Çağlar Söyüncü Çorum FK'ye imza attı
images

Hull City Sergej Jakirovic ile iki yıl daha yola devam ediyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Tecrübeli stoper Çağlar Söyüncü Çorum FK'ye imza attı

Hull City Sergej Jakirovic ile iki yıl daha yola devam ediyor

gökçeada'da bağlarda hasat ve tarım çalışmaları değerlendirildi

Son prova Samandıra'da: Fenerbahçe derbi hazırlıklarını tamamladı

TREND HABERLER

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı