Pendikspor'a resmi imza: Baran Demiroğlu kadroya katıldı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Pendikspor, son olarak Menemen FK forması giyen Baran Demiroğlu ile profesyonel sözleşme imzaladığını açıkladı.

kulüp açıklaması:

Kulübün duyurusunda, 'Ailemize Hoş Geldin Baran Demiroğlu. Kulübümüz, profesyonel futbolcu Baran Demiroğlu ile sözleşme imzalamıştır. Kendisine ‘hoş geldin’ diyor; kırmızı-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz' ifadelerine yer verildi.

oyuncudan beklentiler:

Resmi açıklamada sözleşme süresi veya maddi detaylara yer verilmedi. Buna karşın Pendikspor yönetimi transferin kadro derinliğine katkı sunmasını hedefliyor ve oyuncuya ligde başarılar diledi.

TRENDYOL 1. LİG EKİPLERİNDEN PENDİKSPOR, SON OLARAK MENEMEN FK FORMASI GİYEN BARAN DEMİROĞLU'NU KADROSUNA KATTIĞINI AÇIKLADI.