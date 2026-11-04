Pendik'te araca binmek üzereyken silahlı saldırıya uğradı, kafe camları kırıldı

Pendik'te silahlı saldırı

İstanbul Pendik'te, Güllübağlar Mahallesi'nde araca binmek üzere olan bir kişi, araçla gelen şahısların silahlı saldırısına uğradı. Olayda yaralanan kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırı sırasında seken kurşunlar çevredeki bir kafeye isabet ederek dış balkon camlarının kırılmasına neden oldu.

Olayın seyri:

Görgü tanıklarının aktardığına göre olay dün meydana geldi. İddialara göre saldırının nedeni alacak verecek meselesi nedeniyle husumetli olunan kişilerle ilgili. Olay yerine araçla gelen şahıslar, kısa süreli bir çatışma sonrası ateş açtı ve ardından bölgeden kaçtı. Yaralının durumuna ilişkin ayrıntılı bilgi yetkililerce paylaşılmadı.

soruşturma ve kayıtlar:

Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olay anı, çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi; bu görüntüler soruşturmada delil niteliğinde değerlendiriliyor. Bölgedeki güvenlik ve kamu düzenine ilişkin tedbirlerin artırıldığı bildirildi.

PENDİK İLÇESİNDE ARACINA BİNMEYE ÇALIŞAN BİR KİŞİ, ARAÇLA GELEN ŞAHISLARIN SİLAHLI SALDIRISINA UĞRADI.