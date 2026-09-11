Pervari'de Doğan köyünün su sorunu kalıcı çözüme kavuşuyor

Siirt’in Pervari ilçesi Doğan köyünde yıllardır süren içme suyu sıkıntısı, Herekol Dağı eteklerinden köye uzanan hattın inşasıyla sonlanma aşamasına geldi. Çalışmaların yüzde 50'si tamamlanırken, proje bölge için kalıcı çözüm vaat ediyor.

Çalışmanın kapsamı:

Herekol Dağı’ndan Doğan köyüne uzanan 18 kilometrelik içme suyu isale hattı, İl Özel İdaresi tarafından temin edilen iş makineleri ve personelle yürütülüyor. Yetkililer, projenin kurumun kendi imkanlarıyla gerçekleştirilmesinin kamu kaynaklarının verimli kullanılması açısından önemli olduğunu vurguladı.

Hedef ve destekler:

Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek hedefin en kısa sürede vatandaşa temiz ve kesintisiz içme suyu sunmak olduğunu söyledi. Vali Kızılkaya, projeye desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakanlara ve Siirt milletvekiline teşekkür etti.

Köylülerin görüşü:

Doğan köyü sakinlerinden Rıdvan Aksu, çalışmaları memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek şunları söyledi: "Doğan köyümüz Siirt merkeze uzak ve yıllardır elektrik, yol ile su gibi temel sorunlarla mücadele eden bir yer. Valimiz Sayın Dr. Kemal Kızılkaya’nın yürüttüğü çalışmalar halk nezdinde büyük bir karşılık buluyor. Doğan köyü halkı adına Sayın Valimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz".

Yetkililer, hattın kalan kısmının tamamlanmasının ardından Doğan köyünde su sorununa kalıcı bir çözüm sağlanacağını ve projenin kısa sürede vatandaşların hizmetine sunulmasının planlandığını belirtiyor.

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