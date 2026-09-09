pınarbaşı'nda her sokağa kamera: mahallede güvenin geri dönüşü

Her sokağa kamerayle güvenliği sağlamak

Bursa'nın Uludağ eteklerinde bulunan Pınarbaşı Mahallesi, muhtar Mehmet Dursun öncülüğünde başlatılan teknoloji odaklı bir uygulamayla dikkat çekiyor. 2024 yılında hayata geçirilen çalışma, mahalledeki asayiş sorunlarını azaltmayı ve vatandaşların gündelik yaşamda kendilerini daha güvende hissetmelerini amaçladı.

Projede yapılan uygulama ve kapsamı:

Mahalle muhtarlığı ve hayırseverlerin desteğiyle tamamlanan projede, mahalledeki 32 sokak ve çıkmaz farklı noktalara yerleştirilen toplam 70 güvenlik kamerası ile donatıldı. Kameralar sayesinde sokaklar 7 gün 24 saat kayıt altına alınırken, yaşanabilecek hırsızlık veya benzeri olayların aydınlatılmasına da katkı sağlanıyor. Kayıtların depolanması sorumluluğu, kameraların bulunduğu evler tarafından üstleniliyor ve bu yöntem mahalle içinde uygulanabilir bir çözüm olarak öne çıkıyor.

Muhtarın değerlendirmesi ve caydırıcı etki:

Projenin arkasındaki isim olan muhtar Mehmet Dursun, çalışmanın hayırseverlerin ve mahalle sakinlerinin katkısıyla gerçekleştirildiğini belirtip amaçlarının vatandaşların kendilerini daha güvende hissetmesi olduğunu vurguladı. Dursun uygulamayla ilgili olarak şunları söyledi: "32 sokağımız ve çıkmazımız mevcut. Bunları hayırseverlerin desteği ve mahallemizin vatandaşlarıyla bütün sokakları kameralarla donattık. Güvenlik açısından vatandaşlarımız çok memnun oldu. Emniyet güçlerimiz de böyle bir uygulama yaptığımız için bize teşekkür etti. Kameraların caydırıcı etkisi de var. Burada yaşanan olaylar bitti diyebiliriz. Artık sıkıntı oluşturabilecek kişi bile sokağımızdan geçmiyor. Huzurlu bir şekilde herkes sokağa çıkabiliyor".

Emniyet birimlerinin uygulamayı olumlu karşıladığı ve projeyi takdir ettiği belirtilirken, mahallede yaşanan huzur artışı kısa sürede göze çarptı. Mahalledeki iş insanları ve esnafın desteği, projenin sürdürülebilirliğinde belirleyici oldu.

Mahalle sakinlerinin hissiyatı ve örnek olması çağrısı:

Uygulamadan en çok etkilenen grupların başında kadınlar, çocuklar ve yaşlılar geliyor. Sokağa çıkma saatleriyle ilgili endişelerin azaldığını söyleyen vatandaşlar, geceleri de daha rahat dolaştıklarını belirtiyor; mahalle sakinlerinden birinin ifadesi aynen şöyle: "Artık gece tek başımıza bile sokağa çıkabiliyoruz". Birçok kişi bu modelin diğer mahallelere örnek olmasını gerektiğini ifade ediyor.

Sonuç olarak Pınarbaşı Mahallesi'nde uygulanan sistem, küçük ölçekli bir yerel inisiyatifin, doğru işbirliği ve teknolojiyle birleştiğinde yaratabileceği somut güvenlik kazanımlarını gösteriyor. Proje, hem caydırıcı etkisi hem de olayların aydınlatılmasına sağladığı katkıyla mahallede hissedilen asayiş seviyesini artırmış durumda.

BURSA'NIN PINARBAŞI MAHALLESİ