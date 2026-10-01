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Piyasa açılışında dolar ve euro benzer seviyelerde

Serbest piyasada dolar güne 49,0330 liradan, euro ise 55,6060 liradan başladı. Kapalıçarşı'da alış ve satış fiyatları arasında sınırlı fark izlendi.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 09:38

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Piyasa açılışında dolar ve euro benzer seviyelerde

Piyasa açılışında döviz hareketleri

Serbest piyasada döviz kurları güne temkinli bir görünümle başladı. Dolar açılışta 49,0330 liradan, euro ise 55,6060 liradan işlem görmeye başladı.

Kapalıçarşı verileri:

İstanbul Kapalıçarşı’da dolar alış fiyatı 49,0310 lira, satış fiyatı 49,0330 lira olarak kaydedildi. Euro tarafında alış 55,6040 lira, satış ise 55,6060 lira seviyesinde bulunuyor.

Önceki kapanış:

Son kapanışta piyasalarda dolar 49,01 liradan, euro ise 55,69 liradan satılmıştı.

Gözlemler, açılışta alış ve satış fiyatları arasındaki marjın sınırlı kaldığını gösteriyor; işlem hacmi ve fiyatlarda gün içinde değişimler izlenebilir.

DOLAR 49,0330 LİRADAN, EURO İSE 55,6060 LİRADAN GÜNE BAŞLADI.

DOLAR 49,0330 LİRADAN, EURO İSE 55,6060 LİRADAN GÜNE BAŞLADI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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