Piyasa açılışında dolar ve euro benzer seviyelerde

Piyasa açılışında döviz hareketleri
Serbest piyasada döviz kurları güne temkinli bir görünümle başladı. Dolar açılışta 49,0330 liradan, euro ise 55,6060 liradan işlem görmeye başladı.
Kapalıçarşı verileri:
İstanbul Kapalıçarşı’da dolar alış fiyatı 49,0310 lira, satış fiyatı 49,0330 lira olarak kaydedildi. Euro tarafında alış 55,6040 lira, satış ise 55,6060 lira seviyesinde bulunuyor.
Önceki kapanış:
Son kapanışta piyasalarda dolar 49,01 liradan, euro ise 55,69 liradan satılmıştı.
Gözlemler, açılışta alış ve satış fiyatları arasındaki marjın sınırlı kaldığını gösteriyor; işlem hacmi ve fiyatlarda gün içinde değişimler izlenebilir.
DOLAR 49,0330 LİRADAN, EURO İSE 55,6060 LİRADAN GÜNE BAŞLADI.
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