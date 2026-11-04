Polatlı'da il tartışması: yatırım umudu mu, bağlılık tercihi mi?

MHP teklifi ve yerel yansımalar:

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yeni 19 il ve 78 ilçe kurulması önerisi, Ankara'nın Polatlı ilçesinde yoğun şekilde tartışılıyor. İhlas Haber Ajansı'na (İHA) konuşan vatandaşlar il olma olasılığına ilişkin görüşlerini paylaştı; bazıları avantajlardan söz ederken bazıları Ankara'ya bağlı kalmayı tercih ediyor.

Yatırım ve hizmet beklentileri:

Ümit Nefes: "Doğduğumdan beri Polatlı’dayım. Polatlı il olursa yatırım daha fazla gelir; ilimiz daha çok gelişir. Ankara’ya gitme ve gelme bağlantımız azalır, her işimizi buradan görebiliriz. Yaşam şartları artar. Bir ilin faydası olan her şey buraya gelir. Resmi kurumlar, özellikle hastaneler buraya gelir. Ankara’ya gitmektense burada işimizi halletmeyi tercih ederim"

Nefes, ulaşım süreleri ve sefer kısıtları nedeniyle yaşanan zorluklara dikkat çekti: "Herkesin Ankara’ya gidip gelme imkanı yok. Bazı insanlar zor gidip geliyor. Bazen öyle bir hastalıklar var ki, devamlı gidip geliyorsun. O da maddi olarak bir külfet oluşturuyor. Resmi kurumlarda işimiz olduğu zaman burada halledemezsek mecbur Ankara’ya gitmek zorundayız ve aynı gün işimizi bitiremiyoruz. Bizim için bunlar da zor oluyor. Buradan Ankara’ya gitmek nereden baksan 45-50 dakika sürer ama gideceğin yerde ayrıca başka araçlara bindiğin zaman onunla beraber 2 saatte ancak varırsın. Akşam belli bir vakitten sonra da Ankara’dan gelme şansın yok. Polatlı arabalarının saatleri belli. Polatlı’nın il olması her açıdan iyi olur."

İsmail Demir: "30 yıldır buradayım, Polatlı’nın il olmasını çok istiyorum. Çünkü bir işimiz olduğunda Ankara’ya gidiyoruz. Ankara’ya gidene kadar işlerimizi burada halledersek daha güzel olur. Esnaf olarak daha güzel olur, her şeyimiz standart olur. Polatlı’nın il olmasını çok isterim. Kime mikrofon uzatırsanız hep aynı kelimeyi duyarsınız"

Ankaralılığı savunan görüşler:

Ergün Fırat: "Doğduğumdan beri Polatlı’da yaşıyorum. Polatlı il olmamalı, Ankaralı kalmak istiyorum. Ankara Türkiye’nin başkenti. Polatlı il olursa daha pahalılık yürür. O yüzden Polatlı’nın il olmasını istemiyorum. Ankaralı kalmak istiyorum"

Fırsatlar ve çekince değerlendirmesi:

Muhammed Yusuf Bilici: "Polatlı’nın il olmasının hem yararı hem de zararı var. Polatlı’nın il olması istihdam açısından ve göç açısından güzel olabilir. Hastanemiz gelişir, buraya İl Özel İdareleri gelir. İşlerimizi Ankara’da halledeceğimize direkt merkezde daha kolay halledebiliriz. Bunlar açısından bizlere daha iyi olabilir. Tüm İl Özel İdareleri buraya geleceği için başkentten ayrılmış olacağız. Bu da bizim için biraz dezavantaj olur. Polatlı’nın il olmasında fayda var"

Görüşler genel olarak yatırım, istihdam, sağlık hizmetleri ve ulaşım ekseninde şekilleniyor. Vatandaşların bir kısmı il statüsünün günlük işleri kolaylaştıracağını ve yerel ekonomiyi canlandıracağını savunurken, bir kısmı ise Ankaralılık kimliğini ve olası maliyet artışlarını gerekçe göstererek mevcut bağlılığın sürmesini istiyor.

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ'NİN 19 YENİ İL VE 78 YENİ İLÇE KURULMASINA YÖNELİK TEKLİFİNDE POLATLI'NIN DA YER ALMASI, İLÇE SAKİNLERİ ARASINDA FARKLI GÖRÜŞLERİ BERABERİNDE GETİRDİ. VATANDAŞLARIN BİR KISMI POLATLI’NIN İL OLMASINI DESTEKLERDEN BİR KISMI İSE ANKARA'YA BAĞLI KALMAK İSTEDİKLERİNİ DİLE GETİRDİ.