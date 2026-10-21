Polisin hızlı müdahalesi sürücünün hayatını kurtardı

olay yerinde panik ve yardım çağrısı:

Kırşehir’in Akpınar ilçesinde seyir halindeyken aniden rahatsızlanan bir erkek sürücü, aracını Akpınar Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği önünde durdurdu. Dışarı çıkan sürücü boğazını tutarak el işaretleriyle polis ekiplerinden yardım istedi; kısa sürede durumun nefes borusuna bir şeker kaçması olduğu anlaşıldı.

polisin müdahalesi ve teknik detaylar:

Olayı fark eden polis ekipleri vakit kaybetmeden müdahale etti. Ekipler, sürücünün boğulmasını önlemek amacıyla uyguladıkları Heimlich manevrası sonucu, nefes borusunu tıkayan şekeri çıkararak kişinin nefes almasını sağladı. Müdahale sonrası sürücü rahat bir nefes aldı ve uygulamanın başarılı olduğu görüldü.

kontrol ve güvenlik kayıtları:

Olayın ardından sürücü, kontrol amacıyla bir süre istasyon içinde dinlendirildi. Kendisini iyi hissettiğini belirten vatandaş, hayatını kurtaran polis ekiplerine teşekkür etti. Yaşanan anlar istasyonun güvenlik kamerasına yansıdı ve görüntüler olay yerindeki hızlı müdahalenin önemini gözler önüne serdi.

KIRŞEHİR’İN AKPINAR İLÇESİNDE NEFES BORUSUNA ŞEKER KAÇAN VE BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİREN SÜRÜCÜ, BÖLGE TRAFİK POLİSLERİNİN UYGULADIĞI HEİMLİCH MANEVRASIYLA KURTARILDI.