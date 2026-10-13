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Polisin operasyonunda son anlar: Şanlıurfa'da firari şüpheli cep telefonuyla çatışmayı kaydetti

Çankaya Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda firari Celal Çaltı'nın polise ateş ettiği ve çatışmayı cep telefonuyla kaydettiği görüntüler ortaya çıktı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 10:28

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Polisin operasyonunda son anlar: Şanlıurfa'da firari şüpheli cep telefonuyla çatışmayı kaydetti

Polisin operasyonunda son anlar: Şanlıurfa'da firari şüpheli cep telefonuyla çatışmayı kaydetti

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Çankaya Mahallesinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, yaralama ve çeşitli suçlardan kaydı bulunduğu belirtilen bir şahsın kaldığı rezidans dairesine polis ekipleri operasyon düzenledi.

Operasyonun gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen zırhlı polis araçları ve özel harekat ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Ekipler, iddia edilen silah bulunduğu yönündeki ihbar doğrultusunda şüpheliye teslim olması çağrısında bulundu. Ancak çağrılara olumsuz yanıt verdiği öne sürülen Celal Çaltı (30), polise ateş açtı ve bölgedeki görevlilerle arasında silahlı çatışma yaşandı.

Görüntüler ve soruşturma:

Olay sırasında zanlının çatışma anlarını cep telefonu kamerasıyla kaydettiği belirtildi. Çatışmanın ardından başından yaralı halde bulunan şahsın, kendi silahıyla yaşamına son verdiği bildirildi. Olayın öğrenilmesiyle birlikte cenaze otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Çatışma sonrası ölüm haberini alan yakınları ile polis ekipleri arasında gerginlik yaşandığı, gelişmelerin ve görüntülerin soruşturma kapsamında değerlendirildiği aktarıldı. Olayın ayrıntılarının belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürüyor.

ŞANLIURFA&#039;DA POLİSLE ÇATIŞAN FİRARİNİN ÇATIŞMA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

ŞANLIURFA'DA POLİSLE ÇATIŞAN FİRARİNİN ÇATIŞMA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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