Polisin seferberliğiyle Elazığ’da KPSS'ye yetişen adaylar

Emniyet sınav erişimini güvence altına aldı:

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen KPSS Ön Lisans Sınavı Elazığ'da da yapıldı. Sınav merkezlerine ulaşmakta zorluk, kimlik unutma veya geç kalma riski yaşayan adayların yardımına Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri koştu.

Harekatın detayları:

Kent genelinde hazır bekleyen motorize ve asayiş ekipleri, sınava geç kalma tehlikesi bulunan adayları motosiklet ve polis araçlarıyla sınav salonlarının kapısına kadar götürdü. Görevliler, kritik güzergahlarda trafik akışını kolaylaştırmak için önlemler aldı ve ihtiyaç hâlinde hızlı müdahale sağladı.

Emniyetin açıklaması:

İl Emniyet Müdürlüğü açıklamasında şu ifadeler yer aldı: Geleceğimizin teminatı gençlerimizin sınavlarına zamanında ve güvenli ulaşabilmeleri için ekiplerimiz sahadaydı. Güzergahlarda gerekli tedbirler alınırken, İHA’larımızla trafik yoğunluğu anlık olarak takip edildi. Yoğunluk yaşanan noktalara ekiplerimiz hızlıca müdahale etti. İhtiyaç duyulan her anda vatandaşlarımızın yanındayız

Bu tür destekler, ÖSYM sınavlarının kesintisiz ve adil şekilde yürütülmesine katkı sağlarken, adayların sınav salonlarına zamanında ulaşmalarını temin etti.

ELAZIĞ'DA KPSS ÖN LİSANS SINAVI'NA GEÇ KALMA TEHLİKESİ YAŞAYAN ADAYLAR İÇİN EMNİYET GÜÇLERİ SEFERBER OLDU