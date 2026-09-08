Polonya cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ASELSAN standında yeni teknolojileri inceledi

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, ASELSAN Elektronik Sanayinin standını ziyaret etti.

Ziyaretin açıklaması:

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki’yi ASELSAN standında ağırlamaktan onur duyduk. Geçtiğimiz aylarda Gölbaşı Teknoloji Üssümüze yaptığı ziyaretlerinin ardından bizleri yeniden onurlandıran Sayın Cumhurbaşkanı’na, yürüttüğümüz projelerdeki mevcut durumu ve yeni geliştirdiğimiz teknolojileri aktardık"

Vurgu edilen konular:

Paylaşımda, Gölbaşı Teknoloji Üssüne yapılan önceki ziyarete atıf yapılarak, yürütülen projelerin mevcut durumu ve yeni geliştirilen teknolojilerin Cumhurbaşkanıyla paylaşıldığı belirtildi.

POLONYA CUMHURBAŞKANI KAROL NAWROCKİ, ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ’NİN STANDINI ZİYARET ETTİ.