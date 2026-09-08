Dolar 48,4503 +0,03%
Euro 56,3723 +0,20%
Bist 14.405,25 +1,79%
Altın Gram 6.886,02 -1,25%
EUR/USD 1,1633 +0,07%
Brent Petrol 98,68 +2,49%
--°

Polonya cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ASELSAN standında yeni teknolojileri inceledi

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, ASELSAN standında Genel Müdür Ahmet Akyol ile yürütülen projelerin güncel durumu ve yeni teknolojileri görüştü.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 21:45

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: İrem Özkan

Polonya cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ASELSAN standında yeni teknolojileri inceledi

Polonya cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ASELSAN standında yeni teknolojileri inceledi

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, ASELSAN Elektronik Sanayinin standını ziyaret etti.

Ziyaretin açıklaması:

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki’yi ASELSAN standında ağırlamaktan onur duyduk. Geçtiğimiz aylarda Gölbaşı Teknoloji Üssümüze yaptığı ziyaretlerinin ardından bizleri yeniden onurlandıran Sayın Cumhurbaşkanı’na, yürüttüğümüz projelerdeki mevcut durumu ve yeni geliştirdiğimiz teknolojileri aktardık"

Vurgu edilen konular:

Paylaşımda, Gölbaşı Teknoloji Üssüne yapılan önceki ziyarete atıf yapılarak, yürütülen projelerin mevcut durumu ve yeni geliştirilen teknolojilerin Cumhurbaşkanıyla paylaşıldığı belirtildi.

POLONYA CUMHURBAŞKANI KAROL NAWROCKİ, ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ’NİN STANDINI ZİYARET ETTİ.

POLONYA CUMHURBAŞKANI KAROL NAWROCKİ, ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ’NİN STANDINI ZİYARET ETTİ.

İrem Özkan

İrem Özkan

 Yapay Zeka & Teknoloji Editörü

Yapay zeka gelişmeleri, mobil uygulamalar, yazılım dünyası ve sosyal medya haberlerinde uzmanlaşmış genç editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Enerjide bağımsızlık için yerli kaynaklara öncelik verilecek
images

Samsun'da cad ve cam eğitimiyle medikal sanayiye yetkinlik köprüsü
images

Sosyal bilgiler öğretmenleri metaverse ile zaman ve mekânı sınıfa taşıyacak
images

Karabük mühendislerinden yerli kapsülle tünel hedefi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Andırın'da traktöre bağlanan köpeğin sürüklenme anları kameralara yansıdı

aldemir: devlet tüm imkanlarıyla bozyazı yangınında sahada

Ata Demirer ve Erkan Can Fethiye'de Mapa-Şamandıra sistemini tanıttı

Alanyaspor göztepe sınavına kontrollü tempo ve koordinasyonla hazırlanıyor

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı