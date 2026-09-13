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Posof'ta 2026-2027 eğitim yılı hazırlıkları: kurumlar arası iş birliği ön plana çıktı

Posof'ta 2026-2027 eğitim yılı hazırlıkları, Kaymakam İsa Bertan başkanlığında değerlendirildi; planlama, tedbirler ve kurumlar arası iş birliği ele alındı.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 08:51

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Posof'ta 2026-2027 eğitim yılı hazırlıkları: kurumlar arası iş birliği ön plana çıktı

toplantının amacı ve genel çerçeve:

Ardahan'ın Posof ilçesinde, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesi değerlendirme ve planlama toplantısı yapıldı. Toplantıya, ilçedeki ilgili kurum temsilcileri katıldı ve oturum Posof Kaymakamı İsa Bertan başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, yeni eğitim-öğretim döneminin sorunsuz ve verimli geçirilmesine yönelik alınması gereken tedbirler ile yürütülecek çalışmaların öncelikleri ele alındı. Ayrıca eğitim hizmetlerinin etkinliği ve sürdürülebilirliği açısından kurumlar arası koordinasyon ihtiyacı vurgulandı.

gündemdeki öncelikler:

Katılımcılar, okulların ve ilgili kurumların yeni döneme hazırlık durumlarını değerlendirdi. Özellikle fiziki hazırlıklar, personel planlaması ve eğitim-öğretim sürecinin sağlıklı yürümesi için alınması gereken tedbirler masaya yatırıldı. Toplantıda, okulların hazırlık durumu ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi öncelikli konular olarak belirlendi.

Görüş alışverişi sırasında karşılaşılan ihtiyaçlar ve öneriler paylaşıldı; gerekli görülen konuların takip edilmesi ve uygulamaya dönük planların geliştirilmesi kararlaştırıldı. Toplantı, katılımcıların değerlendirme ve önerilerini aktarmasının ardından sona erdi.

POSOF&#039;TA 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI HAZIRLIK TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. (OLGUN...

POSOF'TA 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI HAZIRLIK TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. (OLGUN YILDIZ/ARDAHAN-İHA)

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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