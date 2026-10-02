Dolar 49,1403 +0,13%
Euro 55,3512 +0,25%
Bist 12.271,74 +0,19%
Altın Gram 6.661,00 +0,33%
EUR/USD 1,1260 +0,14%
Brent Petrol 101,18 -1,10%
--°

Poyraz köyünde ani sağanak bir evi kullanılamaz hale getirdi

Batman’ın Gercüş ilçesi Poyraz köyünde akşam etkili olan sağanak sele yol açtı; sel bir evi kullanılamaz hale getirdi, can kaybı ve yaralanma olmadı.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 10:18

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Poyraz köyünde ani sağanak bir evi kullanılamaz hale getirdi

selin etkileri:

Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Poyraz köyünde akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, sel oluşumuna yol açtı.

Sel suları köydeki bir evi tamamen kullanılamaz hale getirdi ve evde ciddi miktarda maddi hasar meydana geldi.

Olayda şans eseri can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

tespit ve temizleme çalışmaları:

Bölgede hasar tespit ve temizleme çalışmalarının başlatıldığı öğrenildi.

BATMAN&#039;IN GERCÜŞ İLÇESİNE BAĞLI POYRAZ KÖYÜNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ SELE NEDEN OLDU. ANİDEN...

BATMAN'IN GERCÜŞ İLÇESİNE BAĞLI POYRAZ KÖYÜNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ SELE NEDEN OLDU. ANİDEN BASTIRAN SEL SULARI KÖYDEKİ BİR EVDE BÜYÜK MADDİ HASARA YOL AÇTI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Mersin'de gece başlayan sağanaklar Erdemli ve Silifke çevresinde yoğunlaştı
images

Sisle gelen misafir: Sivas’ta vaşağın kısa belirdiği anlar
images

Hayrabolu'da üç caddeye kapsamlı asfalt çalışması
images

Çiftçilerin hakkı için Cizre'de gübre bayilerine sıkı denetim

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Almanya kararı dijital reklam sorumluluğunda çığır açtı

Afyonkarahisar'ın sesi: Erkmenli hafız Ege ikincisi oldu

Spor ve sosyal hayatı birlikte kucaklayan yalılar: Neva Yalı ve Riva Yalı

Miniklerle yangın bilinci: Yunusemre'de itfaiyecilik eğitimi

TREND HABERLER

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Kayseri organize sanayi bölgesinde helezon konveyöre sıkışan işçi yaşamını yitirdi

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı