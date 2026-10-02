Poyraz köyünde ani sağanak bir evi kullanılamaz hale getirdi

selin etkileri:
Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Poyraz köyünde akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, sel oluşumuna yol açtı.
Sel suları köydeki bir evi tamamen kullanılamaz hale getirdi ve evde ciddi miktarda maddi hasar meydana geldi.
Olayda şans eseri can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.
tespit ve temizleme çalışmaları:
Bölgede hasar tespit ve temizleme çalışmalarının başlatıldığı öğrenildi.
BATMAN'IN GERCÜŞ İLÇESİNE BAĞLI POYRAZ KÖYÜNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ SELE NEDEN OLDU. ANİDEN BASTIRAN SEL SULARI KÖYDEKİ BİR EVDE BÜYÜK MADDİ HASARA YOL AÇTI.
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