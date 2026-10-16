Proje pazarı Kastamonu'da: fikirler laboratuvardan sahaya taşınıyor

Etkinlik ve hedefleri:

Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu Teknokent ve Kastamonu Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi iş birliğiyle düzenlenen 'Kastamonu Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı' açılış programıyla başladı. Etkinlik, öğrenci, akademisyen, sanayi temsilcileri, kamu kurumları ve girişimcilik ekosisteminin paydaşlarını bir araya getirerek üniversite ve bölgedeki bilimsel çalışmaların, yenilikçi fikirlerin ve uygulanabilir teknoloji çözümlerinin görünürlüğünü artırmayı amaçlıyor. Organizasyon, aynı zamanda proje sahiplerinin geri bildirim almasına, iş birliği geliştirmesine ve fikirlerini ileri aşamalara taşımasına olanak sağlıyor.

Kastamonu Üniversitesi'nin proje kültürü:

Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Küçük açılışta üniversitenin proje fikrini tabana yaymış bir ekosistem oluşturduğunu vurguladı. Küçük, üniversitenin TÜBİTAK 2209 öğrenci projelerindeki başarısına işaret ederek, ''bugünkü rakamlar itibarıyla bin 200'ün üzerinde onaylanmış proje''e ulaşıldığını, 2020'li yılların başında tek haneli olan bu sayının bugün ortalama 250-300 bandında onaylanan projelere dönüştüğünü ve üniversitenin Türkiye'deki 208 üniversite arasında ilk 10 içinde yer aldığını belirtti.

Küçük ayrıca üniversitenin sosyal sorumluluk projelerinde de öne çıktığını, Gençlik ve Spor Bakanlığı çağrıları kapsamında desteklenen proje sayısının 162 olduğunu ve bununla Kastamonu Üniversitesi'nin ÜNİDES projeleri kapsamında Türkiye'de en çok desteklenen ikinci üniversite konumunda bulunduğunu aktardı. Konuşmasında, üniversitenin proje kültürünü sadece Ar-Ge ile sınırlamayıp şehirle bütünleşen sosyal sorumluluk projelerini de kapsayacak şekilde genişlettiğini, öğrencileri ders dışı alanlarda laboratuvarlara, sahaya ve üretime yönlendiren bir eğitim vizyonunu benimsediklerini ifade etti.

Teknokent ve TTO verileri:

Kastamonu Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Alperen Kaymakcı ise Teknokent'in 2019 kurulumundan bu yana hızlı bir kurumsal büyüme kaydettiğini anlattı. Kaymakcı, ilk yılda 10 firma ile başlayan yolculuğun 2025'te 55 firmaya ulaştığını, mevcut raporlama döneminde ise 34'ü Ar-Ge, 16'sı girişim olmak üzere toplam 50 firmanin faal olduğunu söyledi. Proje sayılarında da artış gözlemlendiğini belirten Kaymakcı, 2020'de 15 olan proje sayısının 2025'te 75'e çıktığını ve 2021-2026 raporlama döneminde kayda geçen projeler arasında 39 yazılım, 20 Ar-Ge ve 2 tasarım projesi olmak üzere toplam 62 proje bulunduğunu paylaştı.

Kaymakcı, Teknokent bünyesindeki projelerin ticari karşılık bulmasının önemine vurgu yaparak 2026 verilerine göre 29 firmanın yurt içi satış, 3 firmanın ise ihracat gerçekleştirdiğini, toplam 180 kişilik istihdam içinde 170 kişinin Ar-Ge personeli olduğunu aktardı. Ayrıca patent ve faydalı model sayılarının 2020'den 2026'ya artış gösterdiğini; yıllara göre 7, 13, 20, 23, 24, 26 ve 28 olarak kaydedildiğini ve 2020-2026 dönemi toplamında 141 fikri mülkiyet çıktısına ulaşıldığını bildirdi.

Teknoloji Transfer Ofisi verilerine göre 2020'den itibaren girişimci adaylarından 100'ün üzerinde proje başvurusu alınmış, 250'nin üzerinde eğitim faaliyeti ve 106 danışmanlık hizmeti yürütülmüş; 100'ün üzerinde firma ziyareti ve 157 üniversite-sanayi iş birliği faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Kaymakcı, bu çalışmaların üniversitedeki bilginin sanayinin ihtiyaçlarına cevap vermesi ve ortak projelere dönüşmesi açısından kritik olduğunu vurguladı ve 'hedefimiz daha büyük' diyerek ilerlemeye işaret etti.

Stantlar ve proje sunumları:

Açılış konuşmalarının ardından katılımcılar stantları gezdi; öğrenciler hazırladıkları projeleri tanıttı, akademisyenler ve uzmanlarla uygulama, ticarileşme ve iş birliği olanaklarını değerlendirdi. Etkinlik, bölgede oluşan Ar-Ge altyapısının görünürlüğünü artırma ve projelerin gerçek hayata aktarılmasına zemin hazırlama amacını taşıyor.

Proje Pazarı, Kastamonu'daki üniversite-sanayi-şehir bütünleşmesinin somut bir örneği olarak, fikir aşamasındaki çalışmaların danışmanlık, finansman ve iş ortaklıkları aracılığıyla nasıl ticarileştirilebileceğini sergiledi. Organizasyon, hem öğrenciler için deneyim kazanma hem de bölge ekonomisine teknoloji odaklı katma değer sağlama potansiyelini öne çıkarıyor.

TÜRKİYE’NİN ÇEŞİTLİ ÜNİVERSİTELERİNDE EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN HAZIRLADIKLARI FİKİR VE PROJELERİNİN ELE ALINDIĞI "KASTAMONU AR-GE VE İNOVASYON PROJE PAZARI"NIN AÇILIŞ TOPLANTISI YAPILDI.