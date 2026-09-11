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Promil uyarısı: Eskişehir'de bisiklet sürücüsüne 50 bin lira idari para cezası

Eskişehir'de polis uygulamasında 1,21 promil alkollü olduğu tespit edilen bisiklet sürücüsü Y.Ö.'ye, trafik ekipleri tarafından 50 bin lira idari para cezası kesildi.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 10:01

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Promil uyarısı: Eskişehir'de bisiklet sürücüsüne 50 bin lira idari para cezası

olay yeri ve tespit:

Eskişehir'de uygulama yapan polis ekipleri, Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi Kaplanlı Caddesi üzerinde bisikletli bir şahsı durdurdu.

Yapılan alkol kontrolünde sürücünün 1.21 promil alkollü olduğu belirlendi; ismi resmi kayıtlarda Y.Ö. olarak yer aldı.

yapılan işlem ve ceza:

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ilgili sürücüye idari işlem uygulandı. Kesilen para cezası tutarı 50 bin TL olarak kaydedildi.

Uygulama, ekiplerin durdurma ve alkol ölçümü prosedürleri kapsamında gerçekleştirildi ve işlem sonrası cezai yaptırım uygulandı.

ESKİŞEHİR’DE 1.21 PROMİL ALKOL İLE BİSİKLET KULLANAN SÜRÜCÜYE 50 BİN TL İDARİ PARA CEZASI...

ESKİŞEHİR’DE 1.21 PROMİL ALKOL İLE BİSİKLET KULLANAN SÜRÜCÜYE 50 BİN TL İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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