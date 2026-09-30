Psikiyatri birimleri eski göğüs hastanesine taşınıyor, randevu yerini kontrol edin

Turgut Solak ek binasındaki psikiyatri hizmetleri yeni binaya taşınıyor:

Balıkesir Devlet Hastanesi bünyesindeki Turgut Solak Ek Binası'nda hizmet veren Psikiyatri Poliklinikleri ile yatan hasta servisleri, 5 Ekim 2026 Pazartesi gününden itibaren Eski Göğüs Hastalıkları Hastanesi binasında hizmet vermeye başlayacak. Taşınma kapsamında açık psikiyatri servisi ve kapalı psikiyatri servisi ile poliklinik hizmetleri yeni adreste hasta kabul edecek.

Hizmet kapsamı ve erişim:

Hizmetlerin taşınmasıyla birlikte, psikiyatri branşında muayene ve yatan hasta tedavi süreçleri Eski Göğüs Hastalıkları Hastanesi binasında yürütülecek. Hastanenin duyurusunda, tedavi takibi ve poliklinik işlemlerinin yeni adreste devam edeceği; hasta yönlendirme ve ulaşım bilgileri için hastane içi yönlendirmelerin takip edilmesi gerektiği belirtildi.

Başhekimten randevu uyarısı:

Balıkesir Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Erdal Ünal, hastaların randevu oluştururken yalnızca hekim ve saat bilgisine değil, randevunun hangi hizmet binasında olduğuna da dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı. Ünal, psikiyatri polikliniklerinin hem ana binada hem ek binada hizmet verdiğini belirterek, karışıklıkların önlenmesi ve hastaların mağduriyet yaşamaması için randevu bilgilerini önceden kontrol etmelerini istedi.

Hastane yönetimi, randevu teyidi için MHRS, MHRS Mobil Uygulaması veya ALO 182 hatlarının kullanılmasını öneriyor. Ayrıca hastaların randevu alırken hizmet binasını mutlaka teyit etmeleri gerektiği bir kez daha hatırlatıldı.

5 Ekim 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak düzenlemeyle ilgili bilgi almak isteyen hastaların, randevu sırasında görünen bina bilgisini kontrol etmeleri ve gerekli yönlendirmeler için hastane ile iletişime geçmeleri önem taşıyor.

TURGUT SOLAK PSİKİYATRİ SERVİS VE POLİKLİNİK HİZMET NOKTASI TAŞINIYOR OPR. DR. ERDAL ÜNAL