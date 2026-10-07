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Pütürge'de asırlık toprak kovanlarla süren bal geleneği

Pütürge'de 25 yıldır arıcılık yapan Mecit Yüksel, 60 yıllık toprak kovanlarda 2 ton bal üretiyor; sahte bal uyarısıyla alımı doğrudan arıcıdan öneriyor.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 10:47

GÜNCELLEME: 07 Ekim 2026 - 10:53

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EDİTÖR: Berk Doğan

Pütürge'de asırlık toprak kovanlarla süren bal geleneği

Pütürge'de asırlık toprak kovanlarla arıcılık

Pütürge ilçesi Gündüz Mahallesi'nde 25 yıldır arıcılık yapan Mecit Yüksel, dedelerinden miras kalan toprak kovanlarla geleneksel üretimi sürdürüyor. Toplam 310 kovanda üretim yapan Yüksel'in kovanları arasında 60 toprak kovan ve 250 fenni kovan bulunuyor. Yaklaşık 10 yıldır ata mirası toprak kovanlarda üretime ağırlık veren Yüksel, bu sezon itibarıyla yaklaşık 2 ton bal elde etti.

geleneksel yöntem ve üretim:

Yüksel, toprak kovanlarda yapılan üretimi ata geleneği olarak tanımlıyor. Üretim sürecinde hiçbir katkı maddesi kullanılmadığını vurgulayarak, "Bu kovanlara hiçbir şekilde şeker, şerbet veya katkı maddesi vermiyoruz" dedi. Kovan tipine göre satış fiyatları da ayrışıyor; Yüksel'in verdiği bilgilere göre toprak kovan balı kilogramı 3.000 TL, kara kovan balı 2.000 TL, petek balı 1.200 TL ve süzme bal 1.100 TL seviyesinden alıcı buluyor.

sahte bal, maliyetler ve tüketici çağrısı:

Yüksel sektördeki en büyük sorunlardan birinin sahte bal ve haksız rekabet olduğunu belirtiyor. Türkiye'de üretilen gerçek ve şekersiz balın ülke ihtiyacının yüzde 25'ini bile karşılayamayacak durumda olduğunu ifade eden Yüksel, "1 kilo tatlının bin 500 lira olduğu bir ortamda biz gerçek balın kilosunu hak ettiği fiyata satmakta zorlanıyoruz" diye konuştu. Bu nedenle tüketicilere balı marketten veya tanımadıkları yerlerden değil, bizzat arıcıdan satın almalarını tavsiye ediyor.

Artan girdi maliyetlerinin gezginci arıcılığı da olumsuz etkilediğini anlatan Yüksel, yıllarca Adana'ya kışlatmaya gittiklerini ancak mazot ve nakliye maliyetleri nedeniyle son 4-5 yıldır bu uygulamayı gerçekleştiremediklerini söyledi. "Benim gibi arıcıların yüzde 90'ı artık yola çıkamıyor" diyen Yüksel, ekonomik koşulların alım gücünü düşürdüğünü vurguladı: "Eskiden 1 kilo bal sattığımızda 3-4 kilo et alabiliyorduk, şimdi ise 1 kilo bal ancak 1 kilo et ediyor."

Yüksel'in çalışmaları, bölgedeki geleneksel arıcılık yöntemlerini korurken tüketicilere de gerçek balla buluşma çağrısı niteliği taşıyor. Üretim ve satış dinamikleri, hem üreticilerin sürdürülebilirliği hem de tüketici bilinci açısından dikkat çekiyor.

MALATYA&#039;NIN PÜTÜRGE İLÇESİNDE 25 YILDIR ARICILIK YAPAN MECİT YÜKSEL, DEDELERİNDEN KALAN 60 YILLIK...

MALATYA'NIN PÜTÜRGE İLÇESİNDE 25 YILDIR ARICILIK YAPAN MECİT YÜKSEL, DEDELERİNDEN KALAN 60 YILLIK TOPRAK KOVANLARLA GELENEKSEL YÖNTEMLERLE BAL ÜRETİMİNİ SÜRDÜRÜYOR.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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