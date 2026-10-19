raketiyle zamana meydan okuyan antrenör söke'yi uluslararası arenada şampiyon yaptı

servet aydın'dan uluslararası zafer:

Servet Aydın, Söke Belediyespor Masa Tenisi Takımı'nın antrenörü ve veteran oyuncusu olarak son dönemde elde ettiği başarıya bir yenisini ekledi. Uzun yıllardır masa tenisine emek veren Aydın, hem raket performansı hem de yetiştirdiği sporcularla kulübünü uluslararası platformda başarıyla temsil etti.

turnuvadaki performansı:

17-18 Ekim tarihlerinde İzmir Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenen Uluslararası Veteranlar Masa Tenisi Müsabakaları'nda mücadele eden Aydın, 60-69 yaş Süper Lig kategorisinde finale yükseldi. Final maçında İranlı rakibiyle karşılaşan deneyimli sporcu, çekişmeli geçen mücadeleyi 3-2 skoruyla kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

antrenörlük ve kulübe katkısı:

Aydın’ın başarısı yalnızca saha içi sonuçlarla sınırlı değil; yıllardır genç sporcuları yönlendiren antrenör, Söke Belediyespor’un masa tenisi geleneğini canlı tutuyor. Elde edilen derece, hem kulübün hem de ilçenin uluslararası arenada görünürlüğünü artırırken, Aydın’ın sporcu yetiştirme yaklaşımı ve disiplininin de altını çiziyor.

Bu sonuç, sporun yaştan bağımsız olarak azim, disiplin ve tutkuyla sürdürülebileceğinin somut bir göstergesi oldu. Söke ve Söke Belediyespor adına kazandırılan bu şampiyonluk, kulüp içinde yeni nesil sporcular için de ilham kaynağı niteliği taşımaya devam edecek.

İRANLI RAKİBİNİ YENEREK ŞAMPİYON OLDU