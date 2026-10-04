Dolar 49,1205 +0,09%
Euro 55,3053 +0,16%
Bist 12.270,18 +0,17%
Altın Gram 6.573,35 -0,95%
EUR/USD 1,1257 +0,11%
Brent Petrol 102,25 -0,06%
--°

Rami’de kuşaklar buluştu: AileFest on binleri ağırladı

Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen AileFest, on binlerce ziyaretçiyi ağırladı; atölyeler, kitap fuarı, söyleşiler ve akşam konserleri hafta sonu yoğun ilgi gördü.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 10:46

GÜNCELLEME: 04 Ekim 2026 - 10:52

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Selin Yıldız

Rami’de kuşaklar buluştu: AileFest on binleri ağırladı

Rami Kütüphanesi'nde hafta sonu hareketliliği:

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı tarafından düzenlenen AileFest, hafta sonunda on binlerce ziyaretçiyi Rami Kütüphanesi'nde bir araya getirdi. Festival, çocuk etkinliklerinden atölyelere, kitap fuarından söyleşilere; yarışmalardan konserlere uzanan zengin bir programla ailelerin ve farklı kuşakların bir arada vakit geçirmesine olanak sağladı. Etkinlikler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle ilan edilen 'Aile ve Nüfus On Yılı' kapsamında düzenleniyor.

Çocuklara yönelik programlar ve atölyeler:

Festival alanında 0-3, 3-6 ve 7-12 yaş gruplarına özel bölümler oluşturuldu. Bu alanlarda çocuk ve aile atölyeleri, kültür-sanat etkinlikleri, spor ve deneyim alanları ile sahne gösterileri gün boyunca devam etti. Anne-babalar çocuklarıyla birlikte atölyelere katılırken, farklı kuşakların aynı etkinliklerde buluşması hedefi doğrultusunda hazırlanan programlar yoğun ilgi gördü.

Kitap fuarı, söyleşiler ve konserler:

Aile ve Çocuk Kitap Fuarı hafta sonunun öne çıkan bölümlerinden biri oldu; çocuk ve aile odaklı yayınlar ziyaretçilerle buluştu, yazar söyleşileri ve imza programları düzenlendi. Gündüz etkinliklerinin ardından akşam saatlerinde gerçekleştirilen konserler de ilgi çekti ve farklı müzik türlerinden sanatçılar Rami Kütüphanesi'nde sevenleriyle buluştu.

AileFest'in amacı, ailelerin birlikte nitelikli zaman geçirmesini sağlamak, kuşaklar arası bağları güçlendirmek ve çocukları kültür, sanat, eğitim ile spor faaliyetleriyle buluşturmak olarak öne çıkıyor. Organizasyonun kalan günlerinde de aynı program çeşitliliğiyle etkinliklerin devam edeceği belirtiliyor.

Ücretsiz olarak ziyaret edilebilen festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İstanbul Valiliği'nin destekleriyle düzenleniyor. AileFest, 6 Ekim Salı gününe kadar Rami Kütüphanesi'nde ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

TÜRKİYE GÖNÜLLÜ TEŞEKKÜLLER VAKFI TARAFINDAN DÜZENLENEN AİLEFEST, HAFTA SONUNDA ON BİNLERCE...

TÜRKİYE GÖNÜLLÜ TEŞEKKÜLLER VAKFI TARAFINDAN DÜZENLENEN AİLEFEST, HAFTA SONUNDA ON BİNLERCE ZİYARETÇİYİ AĞIRLADI.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kış hastalıklarına karşı sofradan yükselen direnç
images

Halime Hatun kız öğrenci yurdu'nda öğrencilerin ihtiyaçları ön planda
images

Payas'ta mevlid-i nebi programı birlik ve ortak değerleri öne çıkardı
images

Ergenlikte enerji içecekleri: kafein ve şekerin beklenmeyen zararları

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Çorum’da KPSS ön lisans oturumunda 130 dakikalık heyecan

Kampüste güvenlik bilinci: polis ve öğrenciler buluştu

Kış hastalıklarına karşı sofradan yükselen direnç

Polisin seferberliğiyle Elazığ’da KPSS'ye yetişen adaylar

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Fas'ta başlayan öykü Buldan'da düğünle taçlandı

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip