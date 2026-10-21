Dolar 49,5908 +0,02%
Euro 55,6960 -0,03%
Bist 11.753,26 -0,38%
Altın Gram 6.587,98 -0,26%
EUR/USD 1,1226 -0,12%
Brent Petrol 110,00 +1,11%
--°

Refahiye'de köy öncelikleri bütçeye taşındı

Refahiye'de 2027 köylere hizmet götürme birliği bütçesi görüşüldü; Kaymakam Mehmet Furkan Taşkıran başkanlığında köy ihtiyaçları ve öncelikleri ele alındı.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 08:17

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Refahiye'de köy öncelikleri bütçeye taşındı

Refahiye'de 2027 bütçe görüşmeleri yapıldı

Erzincan’ın Refahiye ilçesinde 2027 yılı Köylere Hizmet Götürme Birliği bütçe görüşmeleri yapıldı. Toplantı, Refahiye Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantının gündemi:

Toplantıda köylerin ihtiyaçları ve öncelikli hizmet alanları ayrıntılı biçimde ele alındı. Katılımcılar, her köyün önceliklerinin belirlenmesi ve ortak ihtiyaçların tespiti üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Bütçe planlamasına ilişkin değerlendirmeler:

Görüşmeler kapsamında 2027 yılı bütçe planlamasına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu ve bütçenin öncelikli hizmetlere yönlendirilmesi tartışıldı. Toplantı, köylerin hizmet ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bütçe önceliklerinin netleştirilmesi amacıyla tamamlandı.

ERZİNCAN’IN REFAHİYE İLÇESİNDE, 2027 YILI KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ OLAĞAN...

ERZİNCAN’IN REFAHİYE İLÇESİNDE, 2027 YILI KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ OLAĞAN TOPLANTISI YAPILDI

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Maraş tarhanasında üretim sezonu tamamlandı: 3 bin 650 ton rekolte
images

Bin 200 rakımda kestane denemesi bölge çiftçisine ekonomik umut verdi
images

Mersin'de Halk Kart ile 70 bin haneye süregelen destek ağı
images

Sezon kapandı: Maraş tarhanasından 3 bin 650 ton üretim

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Fon krizine yönelik soruşturma: kimin sorumluluğu varsa gereği yapılacak

Kocaeli barajlarında doluluk arttı, göl rengi sel çamuruyla kahverengiye döndü

Adliyeye sevk: Abdurrahman Emir Sarıgül hakkında aklama soruşturması

Maarif modeli Bayburt uygulamaları çalıştayda değerlendirildi

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi

tasfiye edilen yatırım fonlarına ilişkin düzenleme komisyondan geçti