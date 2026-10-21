Refahiye'de köy öncelikleri bütçeye taşındı

Refahiye'de 2027 bütçe görüşmeleri yapıldı

Erzincan’ın Refahiye ilçesinde 2027 yılı Köylere Hizmet Götürme Birliği bütçe görüşmeleri yapıldı. Toplantı, Refahiye Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantının gündemi:

Toplantıda köylerin ihtiyaçları ve öncelikli hizmet alanları ayrıntılı biçimde ele alındı. Katılımcılar, her köyün önceliklerinin belirlenmesi ve ortak ihtiyaçların tespiti üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Bütçe planlamasına ilişkin değerlendirmeler:

Görüşmeler kapsamında 2027 yılı bütçe planlamasına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu ve bütçenin öncelikli hizmetlere yönlendirilmesi tartışıldı. Toplantı, köylerin hizmet ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bütçe önceliklerinin netleştirilmesi amacıyla tamamlandı.

ERZİNCAN’IN REFAHİYE İLÇESİNDE, 2027 YILI KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ OLAĞAN TOPLANTISI YAPILDI