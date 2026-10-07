Reform ve araştırma vurgusuyla açılan akademik yılda ETÜ’yü rektör Çakmak temsil etti

Erzurum Teknik Üniversitesi'nden güçlü temsil:

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2026-2027 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Törenine katıldı. ETÜ heyetinde Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Bakır, Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Çağlar, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Yıldırım, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nur Hüseyin Kaplan ile öğrenciler yer aldı.

Törenin içeriği:

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı, bakanlar, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, YÖK üyeleri, rektörler, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Açılış konuşmasını yapan YÖK Başkanı Özvar, yeni akademik yılın öğrencilere, akademisyenlere, idari personele ve ülkeye hayırlı olmasını diledi ve yükseköğretim sisteminin niteliğini artırma, üniversitelerin araştırma kapasitesini güçlendirme hedeflerini vurguladı.

YÖK ve Cumhurbaşkanı'nın vurguları:

Özvar, üniversitelerin yalnızca eğitim verme kurumları olmadığını; bilimsel bilgi üretip toplumsal sorunlara çözüm geliştiren yapılar olduğunu belirtti. Konuşmasında araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesinin, nitelikli insan kaynağı yetiştirmenin ve Türkiye'nin uluslararası alandaki görünürlüğünün artırılmasının önemine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuşmasında bilgi üretimi ve bilginin toplum yararına sunulması sorumluluğunu öne aldı; medeniyet birikimine atıf yaparak üniversitelerin toplumsal meselelerin çözümünde aktif rol üstlenmesi gerektiğini ifade etti.

Her iki konuşmacı da araştırma kapasitesinin güçlendirilmesi yönündeki politikaların sürdürüleceğini belirtti. Özvar, akademisyen ve öğrencilerin bilimsel süreçlere daha güçlü katılımının önemini vurgularken, Erdoğan üniversitelerin üretilen bilgiyi topluma aktarma sorumluluğunu ve hakikate ulaşma hedefini öne çıkardı.

Yapay zeka ve akademik rehberlik:

Programdaki konuşmalarda yapay zekâ ve yeni teknolojilerin yükseköğretime etkileri özel bir yer tuttu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bilgiye erişimin kolaylaştığı dönemde üniversitelerin eğitim ve araştırma süreçlerini bu gelişmelere göre yeniden değerlendirmesi gerektiğini belirtti. Yapay zekânın sunduğu imkanların önemine işaret eden Erdoğan, buna rağmen akademisyenlerin öğrencilere bilimsel düşünme, araştırma ve sorgulama becerileri kazandırma görevlerinin sürdüğünü ve insan unsurunun akademik rehberlikte kritik olduğunu kaydetti.

Kapanış ve ödüller:

Program, YÖK 2026 Üstün Başarı Ödüllerinin takdiminin ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. Tören, yükseköğretimin araştırma odaklı bir yaklaşımla güçlendirilmesi, bilimsel üretimin desteklenmesi ve teknolojik gelişmelerin eğitimle uyumunun sağlanması yönündeki mesajlarla tamamlandı. ETÜ temsilcileri de törende üniversitenin akademik ve araştırma perspektifini gündeme taşıdı.

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ETÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. BÜLENT ÇAKMAK, CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ BEŞTEPE MİLLET KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ’NDE DÜZENLENEN “2026-2027 YÜKSEKÖĞRETİM AKADEMİK YILI AÇILIŞ TÖRENİ”NE KATILDI.