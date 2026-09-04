Rekorlu haziran ve temmuzun ardından ağustos düşüşü: Batı Akdeniz ihracatı 8 ayda yükseldi

Batı Akdeniz ihracatı ağustosta geriledi, 8 aylık dönem pozitif seyretti

Batı Akdeniz bölgesi, Haziran ve Temmuz aylarında kırdığı tüm zamanların rekorunun ardından Ağustos’u düşüşle kapattı. Ağustos ayında bölge ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,24 azalarak 206 milyon 621 bin dolar seviyesinde gerçekleşti. Buna karşın yılın 1 Ocak-31 Ağustos döneminde ihracat yüzde 8,62 artışla 1 milyar 968 milyon dolar oldu; Antalya, Burdur ve Isparta üçlüsünün toplamı 2 milyar dolara yaklaşırken, bu eşiğe ulaşılmasına sayılı günler kaldığı vurgulanıyor.

Aylık performans ve ana sektörler:

Ağustos ayında en yüksek ihracatı gerçekleştiren sektör yine yaş meyve sebze oldu. Sektör ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,68 artışla 48 milyon 512 bin dolar seviyesine çıktı. Bu sektörün en çok ihraç ettiği ürün biber olup, biber ihracatı yüzde 31,64 artışla 9 milyon 991 bin dolar olarak kaydedildi.

Listenin ikinci sırasında yer alan madencilik ürünleri sektörü, Ağustos’ta 44 milyon 731 bin dolar ile geçtiğimiz yıla göre yüzde 12,91 düşüş gösterdi. Bu sektörde en çok ihraç edilen ürün olarak kayıtlara geçen mermer ve doğaltaş ihracatı ise aynı dönemde yüzde 6 artışla 44 milyon 731 bin dolar olarak bildirildi. Üçüncü sırada kimyevi maddeler ve mamulleri yer aldı (29 milyon 941 bin dolar, yüzde 1,57 artış). Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü Ağustos’ta 22 milyon 539 bin dolar ile yüzde 16 daralma yaşarken; hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü 10 milyon 346 bin dolar ve yüzde 15,93 gerileme kaydetti.

Ağustos ayında bölgeden 906 firma 132 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirdi. Ülke bazında en büyük artış rekoru Almanya’da görüldü; Almanya'ya ihracat yüzde 50,83 artarak 22 milyon 764 bin dolar oldu. Çin’e yapılan ihracat 20 milyon 565 bin dolar ile yüzde 23,90 düştü. Birleşik Devletler’e ihracat 16 milyon 877 bin dolar ile yüzde 2,62 geriledi. Rusya’ya ihracat 9 milyon 701 bin dolar ile yüzde 33,14 düşerken, Fransa’ya yönelik ihracatta 36,41 artış kaydedilerek 9 milyon 535 bin dolar seviyesine ulaşıldı.

8 aylık görünüm, sektörlerin performansı ve pazar dağılımı:

1 Ocak-31 Ağustos döneminde sektör bazlı birikim değerlendirildiğinde yaş meyve sebze sektörü bölge ihracatında öne çıkarak yüzde 25,42 artışla 611 milyon 842 bin dolar ihracata ulaştı. Bu dönemde biber ihracatı yüzde 34,20 artışla 189 milyon 760 bin dolar oldu. Madencilik sektörü toplamda 335 milyon 400 bin dolar ve yüzde 3,64 artışla ikinci sırayı alırken, mermer-doğaltaş ihracatı 251 milyon 781 bin dolar ile yüzde 21,75 yükseldi.

Diğer önemli sektörler arasında mobilya, kağıt ve orman ürünleri 230 milyon 429 bin dolar (yüzde 3,33 artış), kimyevi maddeler ve mamulleri 202 milyon 162 bin dolar (yüzde 6,61 artış) ve demir ve demir dışı metaller 89 milyon dolar (yüzde 49,86 artış) yer aldı. Bölgeden 8 ay sonunda 2 bin 95 firma 172 ülke ve bölgeye ihracat yaptı.

8 aylık dönemde ülke bazında da Almanya öne çıktı; Almanya’ya ihracat 179 milyon 806 bin dolar ile yüzde 26 arttı. Birleşik Devletler’e ihracat 150 milyon dolar ile yine yüzde 26 büyürken, Çin'e ihracat 143 milyon 321 bin dolar ve yüzde 1,34 artış gösterdi. Rusya’ya yapılan ihracat 133 milyon 773 bin dolar ile yüzde 12,49 artarken, Romanya 83 milyon 791 bin dolar ve yüzde 9,40 artışla beşinci sırada yer aldı.

Genel değerlendirme ve sürdürülen çalışmalar:

Batı Akdeniz ihracatında ilk beş sektörün toplamı yaklaşık 1,5 milyar dolar düzeyine ulaşırken, en fazla ihracat yapılan ilk beş ülkenin toplamı da yaklaşık 700 milyon dolar civarında gerçekleşti. Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) yönetimi, bölge ihracatını artırmak amacıyla yurtdışı fuarları, sektörel ticaret heyetleri ve URGE projeleri başta olmak üzere çalışmalarını aralıksız sürdürüyor; bu çalışmaların kısa dönemde pazar çeşitliliği ve ihracat artışına katkı sağlaması hedefleniyor.

BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEHMET ALİ CAN