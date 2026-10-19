Rektörle müzede ders: Kütahya tarihini sahada öğrendiler

DPÜ rektörlüğünde müzede uygulamalı tarih eğitimi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü ile Çavdarhisar Meslek Yüksekokulu Turist Rehberliği Programı öğrencilerine yönelik dersi Kütahya Müzesi'nde gerçekleştirdi. Derse, Çavdarhisar Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Abdullah Burhan Bahçe ile Kütahya Müzesi Müdürü Sevgi Gürdal de eşlik etti.

Müze gezisi ve inceleme:

Öğrenciler müzede sergilenen tarihî eserleri yakından inceleyerek Kütahya'nın köklü geçmişi ve kültürel mirası hakkında sahada bilgi edinme fırsatı buldu. Sergilenen objelerin dönemsellikleri, buluntu ve teşhir biçimleriyle ilgili gözlemler yapıldı; böylece dersin teorik içeriği gerçek örneklerle desteklendi. Katılımcılar, eserlerin fiziksel özellikleri ve müzecilik ilkeleri üzerinden notlar alarak tartışma ortamı oluşturdu.

Eğitimin amacı ve vurgular:

Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak etkinliğin yalnızca sınıf içi öğretimle sınırlı kalmaması gerektiğini vurguladı ve tarihî mekânların öğrencilerin akademik gelişimine katkısına dikkat çekti. Kızıltoprak, kültürel mirasın yerinde incelenmesinin geçmiş ile bugün arasında güçlü bağ kurduğunu belirterek, teorik bilginin uygulamayla pekiştirilmesinin önemini ifade etti.

Rektör ayrıca üniversitenin şehirle kurduğu bağın güçlendirilmesine yönelik saha tabanlı eğitim programlarının süreceğini söyledi ve etkinliğe katılan öğrencilere ile emeği geçen personele teşekkür etti. Etkinlik, öğrencilerin müzecilik uygulamalarını deneyimleyip yerel mirasın korunmasına ilişkin farkındalık kazanmalarını sağlamayı amaçladı.

KÜTAHYA’DA TARİH DERSİ MÜZEDE İŞLENDİ