Resmi nikahı olmayan eşi nedeniyle şehitlik haklarından mahrum kalan aile

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde yaşayan Adile Ekinci, 1993 yılında terör örgütü PKK mensupları tarafından düzenlenen saldırıda köylerini savunurken şehit olan korucu Mehmet Köpük ile resmi nikahlarının bulunmaması nedeniyle devletin sunduğu şehitlik haklarından yararlanamadıklarını belirtti.

yaşanan mağduriyet:

Ekinci, eşinin ve 3 silah arkadaşının 1993 yılında şehit olduğunu hatırlatarak, bölgede resmi nikah uygulamasının yaygın olmaması nedeniyle kendilerinin sadece dini nikah kıydıklarını söyledi. Ekinci, 4 çocuğunu tek başına büyüttüğünü vurgulayarak, 4 çocuğum var ifadesini kullandı ve ekonomik destek alamadığını dile getirdi.

Ekinci ayrıca, çocuklarını zor şartlarda okutup büyüttüğünü, kendisine maaş bağlanmadığını ve herhangi bir geliri olmadığını söyledi. Ailenin diğer şehit yakınlarının yararlandığı haklardan faydalanamadığı vurgulandı ve bu durumun aileyi mağdur ettiğine dikkat çekildi.

yetkililerden beklenti:

Ekinci, yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi için yetkililerden destek talep etti. Devletin diğer şehit ailelerine sağladığı imkanların kendilerine de sunulmasını istediğini belirtti ve çözüm çağrısında bulundu.

Adile Ekinci konuşmasında şunları ifade etti: Eşimde dini nikahımız vardı. 4 çocuğumuz var. Bölgede resmi nikah fazla yaygın olmadığı için biz de sadece dini nikah kıymıştık. Başımıza böyle bir olay gelince 4 çocuğumla ortada kaldım. Zor şartlarda çocuklarımı büyütüp, okuttum. Bana maaş bağlanmadı. Herhangi bir gelirim yok ve zorlanıyorum. Diğer şehitlerin yararlandığı haklardan ben de yararlanmak istiyorum. Devlet büyüklerimizin yaşadığım bu mağduriyete çözüm bulup, şehit ailelerine sağlanan imkanları bize de sunulmasını istiyorum.

DİYARBAKIR'IN ÇERMİK İLÇESİNDE 1993 YILINDA ŞEHİT KORUCU MEHMET KÖPÜK'ÜN EŞİ ADİLE EKİNCİ, EŞİYLE RESMİ NİKAHLARI OLMADIĞI İÇİN ŞEHİTLİK HAKLARINDAN FAYDALANAMADIĞINI BELİRTEREK, YETKİLİLERDEN DESTEK İSTEDİ.