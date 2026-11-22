Reyhanlı'da akşam saatlerinde silahlı saldırı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 19 Kasım akşamı iki ayrı noktada iş yeri ve araçlara yönelik silahlı saldırı meydana geldi. Olayın ilk adresi Bahçelievler Mahallesindeki bir iş yeri olurken, saldırganların kullandığı motosikletle çevredeki araçlar da hedef alındı. İş yeri ile önünde park halinde bulunan 31 plakalı iki araçta maddi hasar oluştu.

Olayın gelişimi:

Saldırıda, yüzleri maskeli ve motosikletli iki şahıs iş yeri ve araçlara ateş etti. Aynı gün ilerleyen saatlerde Yeni Mahalle'de park halindeki ve iş yeri sahibi İ.T.'ye ait bir araca da motosikletli iki kişi tarafından ateş açıldı. Bu iki ayrı kurşunlama olayı, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

Güvenlik kamerası ve tanığın tepkisi:

Kayıtlarda, saldırganların motosikletle gelip iş yerine ve araca yönelerek ateş açtıkları anlar net biçimde görülüyor. Görüntülerde yolda yürüyen bir vatandaşın saldırı anında yaşadığı şaşkınlık ve tepki dikkat çekiyor; tanığın yüzündeki şok anı kamera tarafından kaydedildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen A.S., A.Ş., L.K. ve H.Y. isimli dört şahıs kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak adli tahkikata başlandığı bildirildi.

Olayların bölge güvenliği ve iş yeri sahipleri üzerindeki etkileri yerel halk tarafından kaygıyla karşılanırken, güvenlik birimlerinin soruşturması sürüyor.

MOTOSİKLETLİ GANGSTERLERİN SALDIRISI VE OLAY ANINA TANIKLIK EDEN ŞAHSIN YAŞADIĞI ŞOK GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.