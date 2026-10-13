Reyhanlı'da yağış sonrası çamura saplanan eşek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Olayın gelişimi:
Hatay’ın Reyhanlı ilçesine bağlı Cüdeyde Mahallesinde yağış sonrası tarım arazileri çamurla kaplandı. Bölgede çamura saplanan eşeği fark eden vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.
Kurtarma çalışması:
İhbar üzerine bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yürüttükleri çalışma sonucunda eşeği bulunduğu yerden çıkardı. Ekiplerin müdahalesiyle hayvan kısa sürede kurtarıldı.
Teslimat:
Kurtarılan eşek, ekipler tarafından sahibine teslim edildi.
HATAY'IN REYHANLI İLÇESİNDE ÇAMURA SAPLANAN EŞEK, İTFAİYE EKİPLERİNİN ÇALIŞMASIYLA KURTARILARAK SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ.
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