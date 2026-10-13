Dolar 49,3627 +0,01%
Euro 55,2059 +0,28%
Bist 12.150,67 +0,00%
Altın Gram 6.689,08 +0,58%
EUR/USD 1,1182 +0,19%
Brent Petrol 105,39 -1,18%
--°

Reyhanlı'da yağış sonrası çamura saplanan eşek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yağış sonrası çamura saplanan eşek, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı ve sahibine teslim edildi.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 08:57

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Reyhanlı'da yağış sonrası çamura saplanan eşek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Olayın gelişimi:

Hatay’ın Reyhanlı ilçesine bağlı Cüdeyde Mahallesinde yağış sonrası tarım arazileri çamurla kaplandı. Bölgede çamura saplanan eşeği fark eden vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

Kurtarma çalışması:

İhbar üzerine bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yürüttükleri çalışma sonucunda eşeği bulunduğu yerden çıkardı. Ekiplerin müdahalesiyle hayvan kısa sürede kurtarıldı.

Teslimat:

Kurtarılan eşek, ekipler tarafından sahibine teslim edildi.

HATAY&#039;IN REYHANLI İLÇESİNDE ÇAMURA SAPLANAN EŞEK, İTFAİYE EKİPLERİNİN ÇALIŞMASIYLA KURTARILARAK...

HATAY'IN REYHANLI İLÇESİNDE ÇAMURA SAPLANAN EŞEK, İTFAİYE EKİPLERİNİN ÇALIŞMASIYLA KURTARILARAK SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Uzun süren bel ağrılarını hafife almayın: gençlerde ankilozan spondilit uyarısı
images

UEDAŞ'ın 14. uluslararası şehirlerin ışıkları yarışması sonuçlandı
images

Güngören'de dönüşüm belirsizliği esnafı zorluyor
images

Horlama, nefes durmasına dönüşebilir: yetişkin ve çocuklarda riskler

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Güngören'de dönüşüm belirsizliği esnafı zorluyor

Eskişehir'de lise TÜBİTAK 4006 projesiyle Türkiye birinciliği kazandı

Didim'de hamsi kotası uygulaması sıkı denetimlerle yürütüldü

Eskişehir'de hatalı park eden araç çekiciyle otoparka kaldırıldı

TREND HABERLER

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Dronla takip sonu yakalandı: çalıntı motosiklet ve süresi dolan ehliyet

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Esenyurt dosyasında şüpheli para trafiği: ihalelerde yüzde 20'lik rüşvet iddiası ve tape kayıtları

Başkan vekili Orhaneli muhtarlarının 275 talebini önceliklendirdi