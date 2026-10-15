reynarlı barajı doldu, kuruyan mera balıkçıların uğrak yerine dönüştü

Reyhanlı Barajı: geçmişi ve bu yılın durumu:

Reyhanlı Barajı, temeli 2010 yılında atılan ve inşaatı 2019 yılında tamamlanan, Amik Ovası'nın sulanması ve taşkınların önlenmesi amacıyla planlanmış bir tesis. Resmi açılışı 3 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilen barajın sınırlarında kalan Karakaya ve Acer köyleri, dolan su havzası nedeniyle tahliye edildi; sakinleri maddi karşılıklarla Mehmetbeyli Mahallesi'ne yerleşti.

Uzun yıllar beklenen doluluk, 2026 yılında bölgeyi etkisi altına alan aşırı yağışlarla birlikte gerçekleşti. Tahtaköprü Barajı ve Afrin Çayı'ndan gelen suyun birleşmesiyle baraj hızla dolarken, geçen yıl kurumuş alanlar yeniden su altında kaldı.

yağışların etkisi ve su seviyesinin seyri:

Yükselen su seviyesi baraj kapaklarının açılmasına neden oldu; bu hareketlilik, baraj sınırları içinde kalan bazı yerleşim ve tarım alanlarının tekrar suya gömülmesine yol açtı. Sular Mehmetbeyli Mahallesi’ne kadar ulaşırken, barajın sınırlarında yer alan iki köy hâlen sular altında. Aylar geçmesine rağmen sadece sınırlı çekilmeler görüldü; yetkililerin onardığı sızıntıların ardından su seviyesi yeniden toparlandı.

Yerel anlatımlara göre suyun derinliği bazı noktalarda 8-10 metreye ulaşıyor, daha derin bölümler de bulunuyor. Elektrik direklerinin ve üç katlı bir evin su içinde kalması gibi durumlar bölgedeki değişen manzarayı gözler önüne seriyor.

yerel hayat, balıkçılık ve güvenlik uyarıları:

Geçen yıl kuraklığın izleriyle ortaya çıkan mera ve tarım arazileri, bu yıl balık tutmak, piknik yapmak ve zaman geçirmek isteyen vatandaşların uğrak noktası haline geldi. Bölge sakinleri balığın çıkmasından memnun olduklarını, çevre köylerden çok sayıda kişinin akın ettiğini belirtiyor.

Hasan İşler durumu şu sözlerle özetliyor: "Normalde burada su yoktu. Barajlar dolup taşınca baraj kapakları açıldı. Köylerin bazı bölümleri su altında kaldı. Biz buraya balık tutmaya, zaman geçirmeye ve biraz da teselli bulmaya geliyoruz. Çok şükür, balık çıkıyor." İşler, geçen yılki kuraklıkla bu yılki bereket arasındaki farkı vurguluyor.

Mustafa Özbek ise yapılan su bağlantılarına dikkat çekerek, "Afrin’den gelen su burayı doldurmaya yetmeyince Tahtaköprü Barajı’nın suyunu da bu tarafa bağladılar. Şu anda Mehmetbeyli Mahallesi’nde gerçekten güzel bir barajımız oldu" diyor ve aileleri çocuklarını suya bırakmamaları konusunda uyarıyor.

Bölge halkı için barajın tekrar dolması hem gelir hem de risk kaynağı. Yeniden suya kavuşan meralar, tarlalar ve ortaya çıkan eski yapılar yeni bir manzara yaratırken, aynı zamanda güvenlik ve altyapı sorularını da gündeme getiriyor. Yetkililerin takip ve düzenlemeleri ile bölge halkının uyarılara dikkat etmesi, hem rekreasyon hem de can güvenliği açısından önem taşıyor.

HATAY'DA GEÇEN YIL KURAKLIK NEDENİYLE SU SEVİYESİ DÜŞEN REYHANLI BARAJI, BU YIL ETKİLİ OLAN AŞIRI YAĞIŞLARLA YENİDEN DOLDU.