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Rıdvan Yılmaz derbide iki sezonluk suskunluğunu bozdu

Beşiktaş'ın sol beki Rıdvan Yılmaz, Fenerbahçe derbisinde 38. dakikada Trossard'ın pasıyla gol atarak iki sezonluk suskunluğunu sonlandırdı.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 22:33

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Rıdvan Yılmaz derbide iki sezonluk suskunluğunu bozdu

maçın dönüm anı:

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanan derbide Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Karşılaşmada siyah-beyazlı takımın skoru açan ismi Rıdvan Yılmaz oldu. Maçın 38. dakikasında Trossard'ın pasını alan Rıdvan, sol çaprazdan yaptığı vuruşla topu filelerle buluşturdu.

gol ve skorun etkisi:

Rıdvan'ın golü takıma öne geçme avantajı sağladı ve maçın gidişatını etkiledi. Bu gol, oyuncunun kişisel olarak da anlam taşıyordu; iki sezon aradan sonra yeniden gol sevinci yaşadı ve takımına kritik bir katkı sundu.

rıdvan'ın maçtan erken çıkışı:

Mücadeleye ilk 11'de başlayan 26 yaşındaki oyuncu, karşılaşmanın ikinci yarısına çıkamadı ve 46. dakikada yerini Kassoum Ouattara'ya bıraktı. Haber metninde belirtildiği üzere bu değişikliğin arkasında sakatlık nedeni bulunuyordu.

Rıdvan, en son gol sevincini İskoçya Ligi ekiplerinden Rangers'ta forma giyerken yaşamıştı; derbide attığı golle bu döneme noktayı koydu. Takımın 2-1'lik galibiyetiyle birlikte oyuncunun performansı ve erken ayrılışı maç sonrası değerlendirmelerde öne çıkan konular oldu.

BEŞİKTAŞ’IN DEFANS OYUNCUSU RIDVAN YILMAZ, FENERBAHÇE KARŞISINDA TAKIMININ İLK GOLÜNÜ ATARKEN 2...

BEŞİKTAŞ’IN DEFANS OYUNCUSU RIDVAN YILMAZ, FENERBAHÇE KARŞISINDA TAKIMININ İLK GOLÜNÜ ATARKEN 2 SEZON SONRA GOL SEVİNCİ YAŞADI. DENEYİMLİ OYUNCU, YAŞADIĞI SAKATLIK SEBEBİYLE MAÇIN İKİNCİ YARISINA ÇIKAMADI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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