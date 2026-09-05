Rıdvan Yılmaz derbide iki sezonluk suskunluğunu bozdu

maçın dönüm anı:

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanan derbide Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Karşılaşmada siyah-beyazlı takımın skoru açan ismi Rıdvan Yılmaz oldu. Maçın 38. dakikasında Trossard'ın pasını alan Rıdvan, sol çaprazdan yaptığı vuruşla topu filelerle buluşturdu.

gol ve skorun etkisi:

Rıdvan'ın golü takıma öne geçme avantajı sağladı ve maçın gidişatını etkiledi. Bu gol, oyuncunun kişisel olarak da anlam taşıyordu; iki sezon aradan sonra yeniden gol sevinci yaşadı ve takımına kritik bir katkı sundu.

rıdvan'ın maçtan erken çıkışı:

Mücadeleye ilk 11'de başlayan 26 yaşındaki oyuncu, karşılaşmanın ikinci yarısına çıkamadı ve 46. dakikada yerini Kassoum Ouattara'ya bıraktı. Haber metninde belirtildiği üzere bu değişikliğin arkasında sakatlık nedeni bulunuyordu.

Rıdvan, en son gol sevincini İskoçya Ligi ekiplerinden Rangers'ta forma giyerken yaşamıştı; derbide attığı golle bu döneme noktayı koydu. Takımın 2-1'lik galibiyetiyle birlikte oyuncunun performansı ve erken ayrılışı maç sonrası değerlendirmelerde öne çıkan konular oldu.

BEŞİKTAŞ’IN DEFANS OYUNCUSU RIDVAN YILMAZ, FENERBAHÇE KARŞISINDA TAKIMININ İLK GOLÜNÜ ATARKEN 2 SEZON SONRA GOL SEVİNCİ YAŞADI. DENEYİMLİ OYUNCU, YAŞADIĞI SAKATLIK SEBEBİYLE MAÇIN İKİNCİ YARISINA ÇIKAMADI.