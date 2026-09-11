Rize'de tıp okuyan Ganalı mezun Erdoğan'la 'Potomyalıyım' deyince tebessüm eden anını anlattı

Ganalı mezunun Cumhurbaşkanı ile buluşması:

28 yaşındaki Abdulai Yahaya, Batı Afrika ülkesi Gana'dan geldi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Tıp Fakültesi'nde eğitim görerek geçen yıl mezun oldu. AK Parti Rize İl Danışma Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile bir araya gelme fırsatı bulan Yahaya, buluşmanın kendisinde bıraktığı etkiyi ve kısa diyaloğu anlattı.

Emine Erdoğan ile ilk görüşme:

Yahaya, önce Emine Erdoğan ile görüştüğünü belirtti. Bu görüşmeyi 'kısa ve sıcak bir muhabbet' olarak tanımlayan genç tıpçı, Emine Erdoğan'ın Afrika'da sevildiğini ve kadınlara ilham verdiğini vurguladı. Yahaya, kendisi için bu karşılaşmanın 'büyük bir onur ve gurur verici' olduğunu söyledi.

Erdoğan'la 'Potomyalıyım' anı:

Ganalı genç, Cumhurbaşkanı ile ilk temas anını da aktardı. Yahaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisiyle İngilizce konuşmaya başladığını, kendisinin ise 'Potomyalıyım' diyerek memleketi Güneysu'daki Potomya'yı zikrettiğini ve bunun üzerine Erdoğan'ın tebessüm ettiğini anlattı. Tokalaştığı anı göstererek 'Bugün bu eli hiç yıkamayacağım' diye konuşan Yahaya, böyle bir karşılaşmanın kendisi için ne kadar anlamlı olduğunu dile getirdi.

RTEÜ tercihi ve Rize yılları:

Yahaya, Gana'daki okulunu dereceyle tamamladığını ve Türkiye'deki tercih döneminde İstanbul'daki üniversitelere yazabilecek puana sahip olmasına rağmen, Recep Tayyip Erdoğan'ın adını görünce RTEÜ'yü tercih ettiğini söyledi. Yaklaşık 7-8 yıldır Rize'de yaşadığını belirten Yahaya, 'Ben tercih yaparken Recep Tayyip Erdoğan’ın ismini görünce doğrudan burayı seçtim. Yaklaşık 7-8 yıldır Rize’deyim. Reis’i Allah için seviyoruz' ifadelerini kullandı.

Karşılaşmanın ardından Yahaya'nın anlattıkları, hem kişisel bir memnuniyet hem de eğitim hayatına duyduğu bağlılığı gösteriyor. Genç mezunun samimi sözleri, toplantıda yaşanan kısa ama etkili diyalogların fotoğrafını sunuyor.

RİZE'DE TIP EĞİTİMİ GÖREREK MEZUN OLAN 28 YAŞINDAKİ GANALI ÖĞRENCİ ABDULAİ YAHAYA, AK PARTİ RİZE İL DANIŞMA TOPLANTISI SONRASI BİR ARAYA GELDİĞİ CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN VE EŞİ EMİNE ERDOĞAN İLE ARALARINDA GEÇEN SAMİMİ DİYALOĞU ANLATARAK DUYDUĞU BÜYÜK MUTLULUĞU DİLE GETİRDİ