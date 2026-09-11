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Rize'de yatırım günü: 26 eser açılıyor, 3 projenin temeli atılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de 26 eserin açılışını ve toplam 10 milyar TL değerindeki 3 yatırımın temel atma törenini gerçekleştirecek.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 15:19

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Rize'de yatırım günü: 26 eser açılıyor, 3 projenin temeli atılacak

Rize'de toplu açılış töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de yapımı tamamlanan yatırımların toplu açılış töreninde konuştu. Törene katılanlara hitaben yaptığı konuşmada yatırımların bölgeye sağlayacağı katkılara vurgu yaptı.

Erdoğan, törende şu ifadeleri kullandı: "26 eserimizin açılışını yapacağız, 3 yatırımın da temelini atacağız. Toplam tutarı 10 milyar TL olan bu yatırımların Rizeli hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum".

yatırımların kapsamı ve yerel etki:

Erdoğan'ın açıkladığı verilere göre açılışı yapılacak 26 eser ile temel atılacak 3 yatırım, toplamda 10 milyar TL tutarında bir yatırım hacmi oluşturuyor. Cumhurbaşkanı, projelerin özellikle yerel hizmetler ve bölgesel ekonomiye doğrudan katkı sağlayacağı mesajını verdi.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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