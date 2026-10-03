Rize'den hamsili krem: deniz ürününden cilt bakımına yerel atılım

Mehmet Karali, Rize'de yürüttüğü aktar faaliyetini bölgenin simgesi hamsiyi cilt bakımına dönüştürecek bir ürüne çevirmek için kullandı. Vatandaş talepleri doğrultusunda başlatılan Ar-Ge sürecinin ardından damıtma yöntemiyle geliştirilen krem, halen test ve hazırlık aşamasında.

çalışmanın arka planı:

Karali, deniz ürünleriyle ilgili bir cilt kremi talebi gelince projeyi başlattıklarını belirtiyor. Kendisinin aktar işiyle yaklaşık '7-8 senedir' uğraştığını, fakat bu spesifik ürün üzerinde yaklaşık 4-5 yıllık yoğun araştırma-geliştirme çalışması yürüttüğünü söylüyor. Bu süreçte profesyonel destek alındı ve damıtma yöntemiyle krem formülasyonu elde edildi.

ürünün özellikleri ve kullanımı:

Ürünün test aşamasındaki değerlendirmelerine göre hamsili krem, düzenli kullanıldığında cilt bariyerini yenileme ve cildi temizleme özellikleri gösteriyor. Karali, kremi akşamları ince bir tabaka halinde yatmadan önce uygulanmasını; gündüz kullanıldığında ise balık kokusuna dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor. Ürüne ayrıca farklı bitkisel yağların eklendiği ve içeriğinin 'müthiş' olduğunu belirtti.

ticarileştirme ve gelecek planı:

Şu an ürünün ticari satışa çıkmadığı, Ar-Ge ve hazırlık çalışmalarının sürdüğü vurgulanıyor. Karali, ilerleyen dönemde alabalık yağı kremi üretmeyi hedeflediğini ve hamsili kremi 'dünya literatürüne ilk defa giren bir ürün' olarak tanıtma niyetinde olduğunu ifade etti. Üretim verimliliğine dair bir örnek vererek, sezon dışında hamsinin yağından elde edilen verimin düşük olduğunu; '2-3 kilodan ancak 20 gram yağ çıkabildiğini' aktardı.

Karali'nin yaklaşımı hem yerel kimliği ön plana çıkarıyor hem de deniz ürünlerinin kozmetik alanda değerlendirilmesine yönelik somut bir örnek sunuyor. Ürünün yaygınlaşması halinde bölgesel ekonomi ve markalaşma açısından dikkat çeken etkileri olabileceği öne çıkıyor.

RİZE'DE AKTARLIK YAPAN MEHMET KARALİ, VATANDAŞLARDAN GELEN TALEPLER DOĞRULTUSUNDA YÜRÜTTÜĞÜ AR-GE ÇALIŞMALARI NETİCESİNDE DAMITMA YÖNTEMİ KULLANARAK HAMSİLİ KREM ÜRETTİ