Rönesans'ın 11 yıllık küresel istikrarı: 50 milyar dolarlık uluslararası portföy

ENR listesinde istikrarın anlamı:

Engineering News-Record’un (ENR) şirketlerin merkezlerinin bulunduğu ülke dışındaki gelirlerini esas alarak hazırladığı ‘Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi’ listesinde Rönesans, 11 yıldır kesintisiz olarak dünyanın ilk 50 şirketi arasında yer alıyor. ENR sıralaması, şirketlerin toplam büyüklüğünden ziyade, farklı coğrafyalarda iş kazanma ve sürdürülebilir rekabet kapasitesinin bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

Rönesans için bu tescil, yalnızca bir sıralama başarısı değil; küresel pazarlarda edinilmiş deneyim ve uzun soluklu projelerin birikimini gösteriyor. Şirketin uluslararası projelerden elde ettiği toplam gelir, 50 milyar dolar düzeyine ulaşmış durumda ve bu rakam, 30 yılı aşkın uluslararası yolculuğun boyutunu ortaya koyuyor.

Rönesans'ın uluslararası yolculuğu:

Rönesans, yurt dışı faaliyetlerine 1993 yılında başladı ve bugün yaklaşık 40’a yakın ülkede 1000’i aşkın projeye imza attı. 2006 yılında ENR listesine ilk kez 86. sıradan giren grup, sonraki yıllarda Avrupa ve diğer piyasalarda gerçekleştirdiği projelerle sıralamadaki yerini güçlendirdi.

Şirketin portföyünde Avrupa’nın en yüksek binası Lakhta Center, İsviçre Alpleri’nin altından geçen Gotthard Base Tüneli, Hollanda’nın en uzun karayolu tüneli Gaasperdammertunnel ve Türkmenistan’daki doğalgazdan benzin üretim tesisi gibi ileri mühendislik gerektiren projeler bulunuyor. Bu projeler, Rönesans’ın farklı coğrafyalarda karmaşık altyapı ve üstyapı işlerini üstlenebildiğinin göstergesi.

Türkiye ekonomisine ve istihdama katkı:

Rönesans’ın uluslararası faaliyetleri, yalnızca kendi proje gelirleriyle sınırlı kalmıyor; geniş bir tedarik zincirini harekete geçiriyor. Şirket, uluslararası projelerinde Türkiye’de yerleşik yaklaşık 3 bin 500 üretici ve taşeronla çalıştı ve son 10 yılda bu iş birlikleri kapsamında 2 milyar doları aşan mal ve hizmet satın alımı gerçekleştirdi.

Uluslararası projelerde şirketin istihdam etkisi de dikkat çekici: 3 bin 500’ü mühendis ve mimar olmak üzere 28 bin 853 Türk çalışanı, bu projelerde görev aldı; söz konusu projelerdeki toplam çalışan sayısı ise 271 bin 888 olarak belirtildi. Bu geniş istihdam ağının sonucu, Türkiye’den yapılan görünmeyen ihracatın ve insan kaynağı transferinin somut bir yansıması niteliğinde.

Avrupa'daki büyüme stratejisi:

Rönesans, Avrupa pazarındaki büyümesini satın almalar ve yerel ortaklıklarla destekledi. 2009’da Avusturyalı PORR’un %10 hissesinin satın alınması, 2013’te Alpine Bau grubunun bir iştirakine, 2014’te Heitkamp’a ve 2015’te Hollanda’nın Ballast Nedam şirketine yönelik adımlar, şirketin Avrupa’daki varlığını güçlendirdi. Satın alımların ardından gerçekleştirilen yapılanmalar, bazı şirketlerin üç yıl içinde yeniden kârlı hâle gelmesini sağladı ve Rönesans’ın Avrupa sıralamasındaki konumunu destekledi.

Yönetim perspektifi ve gelecek sorumluluğu:

Rönesans Holding Onursal Başkanı Dr. Erman Ilıcak, şirketin 30 yılı aşkın uluslararası yolculuğunu değerlendirirken, dalgalı küresel koşullara rağmen sürdürülen esnek yaklaşımı vurguladı. Ilıcak, pandemi, savaşlar, enerji krizi ve değişen finansman koşulları gibi faktörlere rağmen ekiplerin adaptasyon yeteneği, çözüm üretme ve yeni denklemlere hızlı yanıt verme kapasitesinin şirketi güçlü tuttuğunu belirtti.

Onursal Başkan Ilıcak, bu başarıyı tek başına bir sıralama olarak görmüyor; arkasında dünyanın dört bir yanında aynı hedef için çalışan geniş bir ekip, mühendisler, mimarlar, finansçılar ve iş ortaklarının bulunduğunu aktardı. 50 milyar dolarlık uluslararası proje deneyimi ve ENR listesindeki istikrarın, bundan sonra da artan bir sorumluluk getirdiğini ifade etti.

Rönesans’ın örneği, uluslararası müteahhitlik faaliyetlerinin yalnızca inşaat hizmeti ihracı değil; mühendislik bilgisinin, üretim kapasitesinin ve iş yapma yeteneğinin de sınır aşan bir ihracına dönüştüğünü ortaya koyuyor. Şirketin elde ettiği istikrar ve ölçek, hem küresel pazarlarda rekabetçi kalma hem de Türkiye’ye dönen ekonomik faydanın sürekliliği açısından belirleyici bir rol oynuyor.

RÖNESANS HOLDİNG ONURSAL BAŞKANI DR. ERMAN ILICAK