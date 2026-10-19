Komsomolskaya Pravda manşetinde Türkiye'nin yeniden inşa programı

Rusya'nın köklü yayınlarından Komsomolskaya Pravda'nın dijital platformu KP.ru, Türkiye'nin 6 Şubat 2023 depremlerinin hemen sonrasında başlattığı Asrın İnşa Seferberliği'ni geniş kapsamıyla manşete taşıdı. Haberde, çalışmaların Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütüldüğü ve sürecin konut yapımının ötesinde altyapı, kamu binaları, okullar ile tarihi merkezlerin ihyasını kapsadığı vurgulandı.

İnşa hızı ve saha kapsamı:

KP.ru, projedeki hıza özel dikkat çekti. Habere göre 15'nci günde ilk kalıcı konutların temelleri atıldı ve 45'inci günde kırsal bölgelerdeki ilk köy evleri hak sahiplerine teslim edildi. Çalışmaların genişlediği alanlarda toplam 174 farklı bölgede faaliyet yürütüldü ve 3 bin 481 şantiye faaldi. Projede görev alan personel sayısı yaklaşık 200 bin mimar, mühendis ve inşaat işçisi olarak aktarılırken, inşaat hızının en yoğun dönemde saatte 23, günde 550 konuta ulaştığı belirtildi.

Altyapı, tarihi merkezler ve şehir ölçeğinde projeler:

Haberde Hatay başta olmak üzere Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman gibi merkezlerde kapsamlı ihya çalışmalarının yürütüldüğü yer aldı. Hatay'da Tarihi Uzun Çarşı, Kurtuluş Caddesi, Tarihi Meclis binası ve Asi Nehri boyunca uzanan yapıların yeniden inşası örnek olarak gösterildi. KP.ru, Bakanlığın 11 ilde içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu şebekelerini kapsayan altyapı çalışmaları yürüttüğünü ve metinde bunun 11 kilometreyi aştığı bilgisinin yer aldığını aktardı.

Rus haberinde kent ölçeğinde kurulan büyük şantiyelere de dikkat çekildi: Malatya İkizce, Adıyaman İndere, Hatay Dikmece ve Kahramanmaraş Altınova gibi sahaların uydu şehirlere dönüştürüldüğü, İskenderun sahilinde ise 3,5 kilometrelik kıyı şeridi ve 303 bin metrekarelik alanı kapsayan düzenleme yapıldığı ifade edildi.

Enkaz dönüşümü ve uluslararası destek:

Haberde enkaz atıklarının yönetimine yönelik adımlar detaylandırıldı. Hatay ve Kahramanmaraş'ta kurulan pilot enkaz dönüşüm tesislerinin, Japonya Hükümeti tarafından sağlanan 4,83 milyon dolar finansmanla UNDP ve Bakanlık iş birliğiyle hayata geçirildiği belirtildi. Proje kapsamında üç mobil kırma ünitesinin temin edildiği, tehlikeli malzemelerin ayrıştırıldığı ve temizlenen beton atıklarının yol temel malzemesi veya kaldırım taşı gibi uygulamalarda yeniden kullanıma hazırlandığı aktarıldı. UNDP verilerine göre Hatay'daki tesisin saatte yaklaşık 500 ton malzeme işleme kapasitesine sahip olduğu ifade edildi.

Komsomolskaya Pravda'nın yorumu, Türkiye'deki yeniden inşa çalışmalarının ölçeğini, hızını ve altyapı ile tarihi dokuya eş zamanlı müdahale boyutunu ön plana çıkarıyor; haberde programın merkezi koordinasyon, geniş saha ağı ve enkaz yönetimindeki çözümlerle örnek teşkil ettiği savunuluyor.

TÜRKİYE’NİN KAHRAMANMARAŞ MERKEZLİ 6 ŞUBAT 2023 DEPREMLERİNİN HEMEN ARDINDAN BAŞLATTIĞI YENİDEN İNŞA SEFERBERLİĞİ, RUSYA’NIN EN BÜYÜK MEDYA KURULUŞLARINDAN OLAN KOMSOMOLSKAYA PRAVDA’YA HABER OLDU.