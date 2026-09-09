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Rusya'nın güneyinde Novorossiysk hedef alındı: sivil kayıplar açıklandı

Krasnodar Valisi Veniamin Kondratyev, Novorossiysk'e düzenlenen insansız hava aracı saldırısında bir çocuk dahil 4 kişinin öldüğünü, 29 kişinin yaralandığını bildirdi.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 12:38

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Rusya'nın güneyinde Novorossiysk hedef alındı: sivil kayıplar açıklandı

Novorossiysk saldırısının bilançosu açıklandı

Krasnodar Bölge Valisi Veniamin Kondratyev, Novorossiysk kentinde gerçekleşen saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, bölgenin hedef alındığını ve can kaybı yaşandığını söyledi. Kondratyev, saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, aralarında 1 çocuğun bulunduğunu ve 29 kişinin yaralandığını bildirdi.

valinin açıklamaları:

Kondratyev, askerlerimizin bölgeye yönelik büyük bir düşman insansız hava aracı saldırısını püskürttü ifadelerini kullanarak en çok hedef alınan yerin Novorossiysk olduğunu belirtti. Yaralılardan 3 kişinin durumunun ağır olduğunu vurgulayan vali, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi ve yaralılara gerekli tüm tıbbi yardımın sağlandığını kaydetti.

zelenskiy'nin paylaşımı:

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya açıklamasında Rusya'nın saldırılarına yanıt verdiklerini iddia etti. Zelenskiy, Novorossiysk'te elde edilen sonuçlara işaret ederek bir deniz üssünün vurulduğunu ve bunun petrol yükleme terminali, askeri liman tesisleri ile Kalibr füzeleri taşıyan savaş gemilerini içerdiğini aktardı. Ayrıca Zelenskiy, Ukrayna Güvenlik Servisi, İnsansız Sistemler Kuvvetleri, Ukrayna Deniz Kuvvetleri, Savunma İstihbaratı ve Devlet Sınır Muhafız Servisi'ne teşekkür etti.

Her iki tarafın açıklamaları, bölgedeki gerilimin ve askeri karşılık iddialarının devam ettiğini gösteriyor; yetkililerin verdiği sayısal bilgiler ve isimler resmi açıklamalarda korundu.

Rusya&#039;da Krasnodar Bölge Valisi Veniamin Kondratyev, Ukrayna&#039;nın Novorossiysk&#039;e düzenlediği...

Rusya'da Krasnodar Bölge Valisi Veniamin Kondratyev, Ukrayna'nın Novorossiysk'e düzenlediği saldırıda aralarında bir çocuğun da bulunduğu 4 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi ise yaralandı.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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