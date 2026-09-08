Rüzgarın yön değiştirmesi söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor

Yangına müdahale sürüyor:

Antalya'nın Aksu ilçesindeki orman yangını ikinci gününde devam ediyor. Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, yangına müdahalede rüzgarın yön değiştirmesinin çalışmaların etkinliğini azalttığını ve ilk andan itibaren ekiplerle sahada koordinasyon sağlandığını bildirdi.

Alevlerin yerleşim alanlarını tehdit etmesi nedeniyle vatandaşlar ile küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar güvenli bölgelere tahliye edildi. Başkan Yıldırım, şu ana kadar can kaybı yaşanmamasının teselli kaynağı olduğunu vurguladı.

Ekipler, araçlar ve sahadaki zorluklar:

Yangına müdahale için Türkiye'nin farklı bölgelerinden çok sayıda ekip, araç ve iş makinesi Aksu'ya sevk edildi. Sarp arazi yapısı ile zaman zaman sertleşen rüzgâr, söndürme çalışmalarını güçleştiriyor. Yıldırım, Yeşilkaraman tarafındaki yangının kısmen kontrol altına alındığını; ancak Karaöz bölgesinde alevlerin zaman zaman yeniden hız kazandığını aktardı.

Bölge halkı, çiftçilerin traktörlerine bağladıkları ilaç tankerleri ve farklı ekipmanlarla çalışmalarına destek veriyor. Başkan Yıldırım, battaniyesiyle, traktörüyle ve ekipmanlarıyla katkı sağlayan vatandaşlara teşekkür ederek, onların dayanışmasının müdahaleyi kolaylaştırdığını belirtti.

Soruşturma, zarar tespiti ve öncelikler:

Yangının çıkış nedeni henüz resmî olarak tespit edilmiş değil; olay yetkili birimler tarafından inceleniyor ve kasıtlı çıkarılma ihtimali de değerlendirilmekte. Yıldırım, resmî bilginin henüz kendilerine ulaşmadığını ifade etti.

Yangın sürerken kesin zarar tespiti yapılamıyor; belediyenin ve ilgili birimlerin önceliği yangını tamamen kontrol altına almak ve bölge halkının güvenliğini sağlamak olarak açıklandı.

AKSU BELEDİYE BAŞKANI İSA YILDIRIM, DÜN SAAT 16.00 SIRALARINDA BAŞLAYAN YANGININ POYRAZIN ETKİSİYLE KISA SÜREDE GENİŞ BİR ALANA YAYILDIĞINI HATIRLATARAK YANGININ İLK ANLARINDAN İTİBAREN EKİPLERLE BİRLİKTE BÖLGEDE KOORDİNASYON İÇİNDE ÇALIŞMALARININ SÜRDÜRÜLDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ (ORTADA)