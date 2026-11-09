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Saat 09.05'te bir araya geldiler: Bodrum'da öğrencilerin anlamlı koreografisi

Bodrum Şehit Mahmut Coşkunsu Ortaokulu öğrencileri, Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yıl dönümünde okul bahçesinde dev 09.05 figürüyle anma gerçekleştirdi.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 21:40

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Saat 09.05'te bir araya geldiler: Bodrum'da öğrencilerin anlamlı koreografisi

Etkinlik nasıl gerçekleşti:

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Şehit Mahmut Coşkunsu Ortaokulu öğrencileri 10 Kasım kapsamında bir araya gelerek 09.05 saatini simgeleyen dev bir saat figürü oluşturdu. Öğrenciler adım adım yürüyerek ve belirlenen noktaları doldurarak figürü tamamladı, saat 09.05'te ise bu düzen içinde yerlerini alarak saygı duruşunda bulundu.

Görüntüler ve yankı:

Hazırlanan koreografi, yukarıdan drone ile görüntülendi ve kayda alınan kareler sosyal medyada paylaşıldı. Paylaşılan görüntüler kısa sürede ilgi çekti ve çalışmaya dair çok sayıda etkileşim kaydedildi; izleyenler etkinliği sosyal mecralarda paylaştı ve öğrencilere teşekkür mesajları iletti.

Bu anlamlı anma, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yıl dönümünde gerçekleştirildi ve okul yönetimi ile öğretmenlerin yönlendirmesiyle öğrencilerin kolektif çalışması olarak öne çıktı. Etkinlik hem okul içinde hem de dijital ortamda hürmetle karşılandı ve öğrencilerin katılımı, anma etkinliklerinin eğitim içindeki rolünü vurguladı.

BODRUM&#039;DA ÖĞRENCİLERDEN ATATÜRK ANMASI

BODRUM'DA ÖĞRENCİLERDEN ATATÜRK ANMASI

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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