Sabah sürprizi: Güneykent'te motor bölümünde mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı

Olayın ayrıntıları:

Elazığ'ın Güneykent Mahallesi'nde sabah saatlerinde araç sahibi aracına bindiği sırada gelen miyav sesiyle şaşkınlık yaşadı. Yapılan kontrolde, aracın motor bölümüne yavru bir kedinin girdiği görüldü.

Kurtarma çalışması:

Çıkarılmaya çalışılan kedi, motorun ve alt takımların arasında hareket etmeye başladı. Bu durum üzerine çevredeki vatandaşların da katıldığı bir kurtarma çalışması başlatıldı.

Yaklaşık yarım saat süren yoğun uğraşın ardından yavru kedi, bulunduğu yerden alınarak motor bölümünden çıkarıldı.

ELAZIĞ’DA BİR ARACIN MOTOR KISMINA GİREN YAVRU KEDİ, UZUN UĞRAŞLAR SONUCU ÇIKARTILDI