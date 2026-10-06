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Sabah sürprizi: Güneykent'te motor bölümünde mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı

Elazığ Güneykent Mahallesi'nde sabah aracın motoruna gizlenen yavru kedi, fark edilince çevredekilerin yarım saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 10:51

GÜNCELLEME: 06 Ekim 2026 - 10:58

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EDİTÖR: Aslı Han

Sabah sürprizi: Güneykent'te motor bölümünde mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı

Olayın ayrıntıları:

Elazığ'ın Güneykent Mahallesi'nde sabah saatlerinde araç sahibi aracına bindiği sırada gelen miyav sesiyle şaşkınlık yaşadı. Yapılan kontrolde, aracın motor bölümüne yavru bir kedinin girdiği görüldü.

Kurtarma çalışması:

Çıkarılmaya çalışılan kedi, motorun ve alt takımların arasında hareket etmeye başladı. Bu durum üzerine çevredeki vatandaşların da katıldığı bir kurtarma çalışması başlatıldı.

Yaklaşık yarım saat süren yoğun uğraşın ardından yavru kedi, bulunduğu yerden alınarak motor bölümünden çıkarıldı.

ELAZIĞ’DA BİR ARACIN MOTOR KISMINA GİREN YAVRU KEDİ, UZUN UĞRAŞLAR SONUCU ÇIKARTILDI

ELAZIĞ’DA BİR ARACIN MOTOR KISMINA GİREN YAVRU KEDİ, UZUN UĞRAŞLAR SONUCU ÇIKARTILDI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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