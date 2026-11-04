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Sabaha karşı sokaklardan mıcır aktı: Tekirdağ'da yeraltından su yüzeye çıktı

Tekirdağ'da sabaha karşı etkili olan kuvvetli sağanak, Süleymanpaşa'da yeraltından su çıkmasına ve sokaklara mıcır ile taşların sürüklenmesine yol açtı.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 09:19

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EDİTÖR: Aslı Han

Sabaha karşı sokaklardan mıcır aktı: Tekirdağ'da yeraltından su yüzeye çıktı

Tekirdağ merkezinde sabaha karşı etkili sağanak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarılarının ardından gece saatlerinde etkisini gösteren sağanak, kent yaşamını olumsuz etkiledi. Süleymanpaşa ilçesinde saat 04.00 sıralarında başlayan ve aralıklarla devam eden yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağışın yerel etkileri:

Namık Kemal Mahallesi sınırlarında bulunan Süleyman Seba Caddesi çevresinde, yoğun yağışın etkisiyle yeraltından su çıktığı gözlendi. Görgü tanıkları ve çevredeki incelemeler, suyun beraberinde mıcır ve taş parçalarını yollar üzerinde sürüklediğini, bazı noktalarda birikintiler oluştuğunu kaydetti.

Sabahın erken saatlerinde başlayan yağış, kent genelinde ulaşımı olumsuz etkileyerek temizlik ve altyapı ekiplerini harekete geçirdi. Bölge sakinleri, ani su yükselmeleri ve zeminden çıkan suya karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Yetkililerin uyarısı:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara Bölgesi için yayımladığı uyarıda, başta Tekirdağ olmak üzere İstanbul, Bursa, Yalova ve Sakarya'da kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı vatandaşların tedbirli olmasını tavsiye etti.

Olayla ilgili altyapı zararları ve taşınma izleri değerlendirilirken, yetkililer yağışın seyrine göre ilave önlemler alınacağını açıkladı. Vatandaşlar da gereksiz yere dışarı çıkmaması ve riskli noktalardan uzak durması konusunda bilgilendirildi.

Tekirdağ&#039;da kuvvetli sağanak yağış ekili oldu: Parke taşlarının altından sular çıktı, yola mıcır...

Tekirdağ'da kuvvetli sağanak yağış ekili oldu: Parke taşlarının altından sular çıktı, yola mıcır aktı

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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