Safranbolu'da kontrolü kaybeden otomobil takla attı; üç kişi yaralandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil takla attı. Olay, Barış Mahallesi Su Deposu Sokakta meydana geldi. Kazada araçta bulunan M.A.D., E.C.K. ve K.K. yaralandı.

Kaza yeri ve ilk müdahale:

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra kişiler ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Soruşturma ve inceleme:

Olayın ardından emniyet güçleri tarafından kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Yetkililer, kazanın oluş nedenine ilişkin çalışma yürütüyor.

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