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Safranbolu'da kontrolü kaybeden otomobil takla attı; üç kişi yaralandı

Safranbolu'da Barış Mahallesi Su Deposu Sokak'ta 78 AAK 001 plakalı otomobil takla attı; sürücü M.A.D., E.C.K. ve K.K. yaralandı, ekipler sevk edildi.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 15:08

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Safranbolu'da kontrolü kaybeden otomobil takla attı; üç kişi yaralandı

Safranbolu'da kontrolü kaybeden otomobil takla attı; üç kişi yaralandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil takla attı. Olay, Barış Mahallesi Su Deposu Sokakta meydana geldi. Kazada araçta bulunan M.A.D., E.C.K. ve K.K. yaralandı.

Kaza yeri ve ilk müdahale:

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra kişiler ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Soruşturma ve inceleme:

Olayın ardından emniyet güçleri tarafından kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Yetkililer, kazanın oluş nedenine ilişkin çalışma yürütüyor.

KARABÜK&#039;TE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİLİN KAZA YAPMASI SONUCU 3 KİŞİ...

KARABÜK'TE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİLİN KAZA YAPMASI SONUCU 3 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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