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Sağanak dinince Antalya sahilleri canlandı

Antalya'da iki gün önce etkili sağanağın ardından güneş yüzünü gösterdi; Konyaaltı sahilinde turistler ve vatandaşlar denize girip güneşlendi.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 14:07

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EDİTÖR: Aslı Han

Sağanak dinince Antalya sahilleri canlandı

Antalya'da yağışın ardından sahil bandında hareketlilik

Antalya'da iki gün önce kent genelinde etkili olan şiddetli sağanağın ardından güneş yeniden etkisini gösterdi. Yağışlı havanın yerini güneşli bir gün alırken sahil bandında gözle görülür bir yoğunluk oluştu. Hem yerel halk hem de kente gelen turistler güzel havayı fırsat bilerek sahillere akın etti.

Konyaaltı'nda öğle saatleri ve sıcaklıklar:

Öğle saatlerinde hava sıcaklığının 24 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 26 derece ölçüldüğü Konyaaltı sahilinde, ziyaretçiler farklı aktivitelerle zaman geçirdi. Bazıları güneşlenmeyi tercih ederken, bazıları denize girip serinledi; kürek sörfü yapanlar ve bisiklet sürenler de sahil boyunca dikkat çeken görüntüler oluşturdu.

Yerel görüş ve turizm sektörü perspektifi:

Sahilde keyifli vakit geçirdiğini söyleyen Hasibe Esenboğa, "Antalya'da olmaktan ve burada yaşamaktan çok mutluyum. Burası birçok şehre göre çok sıcak bir şehir. Güneşi çok güzel. Herkes montla dolaşırken biz burada denize girebiliyoruz. Turizm sektöründe çalışıyorum. Turistler geliyor, havuzda akşama kadar güneşlenebiliyorlar. Çok keyifli vakit geçiriyoruz. Bence herkesin gelip görmesi gereken bir şehir. Biz çok şanslıyız" ifadelerini kullandı.

Sahil bandındaki bu canlılık, kısa süreli yağışların ardından beklenen bir dönüşü işaret ediyor. Ziyaretçilerin farklı etkinliklerle sahili değerlendirmesi, bölge turizmi açısından olumlu görüntüler sundu.

Antalya&#039;da sağanak ardından güneş etkisini gösterince denizin keyfini çıkardılar

Antalya'da sağanak ardından güneş etkisini gösterince denizin keyfini çıkardılar

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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