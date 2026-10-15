Sağanak Kaynarca'da ulaşımı sekteye uğrattı: eski Kaynarca-Karasu yolu kapatıldı

Sakarya genelinde etkisini sürdüren kuvvetli sağanak yağış, Kaynarca ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. İlçeye bağlı Büyükyanık Mahallesi'nde debisi yükselen dereler taştı ve çevre sular altında kaldı.

Etkiler ve yol durumu:

Taşkın sularının karayolunu kaplamasıyla bölge adeta göle döndü. Eski Kaynarca-Karasu yolu, sular altında kalması ve güvenlik gerekçesiyle araç trafiğine kapatıldı. Vatandaşlar için alternatif güzergahlar kullanılmaya başlandı.

Ekiplerin müdahalesi ve yönlendirme:

İlçe ekipleri ve ilgili birimler, bölgede su tahliye ve yol açma çalışmaları yürütüyor. Yetkililer, kapalı yolun durumu ve çalışmalar hakkında bilgilendirme yaparken vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

Oluşan hasar ve ulaşım kısıtlamalarıyla ilgili gelişmeler takip ediliyor; ekiplerin çalışmaları tamamlandıkça kapatılan güzergâhın tekrar trafiğe açılması bekleniyor.

SAKARYA’NIN KAYNARCA İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ NEDENİYLE DERELER TAŞTI, YOLLAR GÖLE DÖNDÜ. TAŞKIN SEBEBİYLE ESKİ KAYNARCA-KARASU YOLU ULAŞIMA KAPANDI.