Dolar 49,1403 +0,13%
Euro 55,3512 +0,25%
Bist 12.271,74 +0,19%
Altın Gram 6.661,00 +0,33%
EUR/USD 1,1260 +0,14%
Brent Petrol 101,18 -1,10%
--°

Sağanak ve dolu Silvan'da günlük yaşamı aksattı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde sabah başlayan sağanak ve dolu birçok evi ve iş yerini su bastı; bölgeye meteorolojiden uyarı geldi, yağış gün boyu sürecek.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 09:47

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Sağanak ve dolu Silvan'da günlük yaşamı aksattı

Etkilenen alanlar:

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış, kısa süre sonra doluyla birleşti. Bu gelişme sonucu ilçede birçok ev ve iş yerinin su basması ve cadde ile sokaklarda taşkınlar oluştu.

Meteoroloji uyarısı ve yağışın seyri:

Meteoroloji'nin uyarıda bulunduğu Diyarbakır merkez ve ilçelerinde sağanak etkili oldu; Silvan'daki yağış bir süre doluya dönüştü. Bölgeden alınan bilgiye göre yağışların gün boyu devam edeceği öğrenildi.

Vatandaşların durumu:

Yağıştan kaçan vatandaşlar geçici olarak bina saçakları ile kapalı alanlara sığındı. İlçede oluşan su birikintileri günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.

DİYARBAKIR’IN SİLVAN İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK VE DOLU SU TAŞKINLARINA NEDEN OLDU.

DİYARBAKIR’IN SİLVAN İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK VE DOLU SU TAŞKINLARINA NEDEN OLDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Mersin'de gece başlayan sağanaklar Erdemli ve Silifke çevresinde yoğunlaştı
images

Sisle gelen misafir: Sivas’ta vaşağın kısa belirdiği anlar
images

Hayrabolu'da üç caddeye kapsamlı asfalt çalışması
images

Çiftçilerin hakkı için Cizre'de gübre bayilerine sıkı denetim

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Almanya kararı dijital reklam sorumluluğunda çığır açtı

Afyonkarahisar'ın sesi: Erkmenli hafız Ege ikincisi oldu

Spor ve sosyal hayatı birlikte kucaklayan yalılar: Neva Yalı ve Riva Yalı

Miniklerle yangın bilinci: Yunusemre'de itfaiyecilik eğitimi

TREND HABERLER

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Kayseri organize sanayi bölgesinde helezon konveyöre sıkışan işçi yaşamını yitirdi

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı