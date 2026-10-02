Sağanak ve dolu Silvan'da günlük yaşamı aksattı

Etkilenen alanlar:

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış, kısa süre sonra doluyla birleşti. Bu gelişme sonucu ilçede birçok ev ve iş yerinin su basması ve cadde ile sokaklarda taşkınlar oluştu.

Meteoroloji uyarısı ve yağışın seyri:

Meteoroloji'nin uyarıda bulunduğu Diyarbakır merkez ve ilçelerinde sağanak etkili oldu; Silvan'daki yağış bir süre doluya dönüştü. Bölgeden alınan bilgiye göre yağışların gün boyu devam edeceği öğrenildi.

Vatandaşların durumu:

Yağıştan kaçan vatandaşlar geçici olarak bina saçakları ile kapalı alanlara sığındı. İlçede oluşan su birikintileri günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.

DİYARBAKIR’IN SİLVAN İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK VE DOLU SU TAŞKINLARINA NEDEN OLDU.