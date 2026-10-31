Siverek'te çocuklar uzay çadırı ve sanal gerçeklikle bilime dokundu

Siverek'te bilim ve teknolojiye erken tanışma

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, genç kuşakların bilim ve teknolojiye olan ilgisini artırmak amacıyla düzenlenen etkinlikler yoğun ilgi gördü. Gençlik ve Spor Kampüsü içinde kurulan alanda, 31 Ekim-1 Kasım tarihlerinde çocuklar farklı simülasyonlarla buluştu.

etkinlikte öne çıkan deneyimler:

Etkinlik alanında kurulan uzay çadırı çocuklara gezegenleri ve uzayı sanal ortamda tanıma fırsatı sundu. Katılımcılar, sanal gerçeklik gözlükleriyle hem gökyüzü ve yıldızları keşfetti hem de su altı dünyasına indi. Program kapsamında Everest helikopter turu, denizaltı ve su altı dünyası simülasyonları ile roller coaster deneyimleri de yer aldı.

amaç, organizasyon ve katılımcı görüşleri:

Organizatörler, etkinlikle çocukların eğlenirken yeni deneyimler kazanmasını ve bilim ile teknolojiye yönelik meraklarının desteklenmesini hedeflediklerini belirtti. Gençlik ve Spor Kampüsü sorumlusu Ebru Hamidanoğlu Kalpar etkinlikle ilgili şu ifadeleri paylaştı: "Gençlik ve Spor Kampüsü olarak bugün çocuklarımız ve gençlerimiz için farklı bir etkinlik düzenlemek amacıyla uzay çadırını Siverek’e getirdik. Uzay çadırındaki çocuklarımız gezegenleri keşfederek gökyüzünü ve yıldızları tanıyacak, ayrıca su altı dünyasındaki canlıları keşfedecekler. Uzay çadırından çıkan çocuklarımız, sanal gerçeklik gözlükleriyle helikoptere binerek Everest Dağı’nın zirvesine çıkacak, oradan Kabe’ye geçerek Mekke turu yapacaklar. Su altı dünyasını keşfetme deneyimlerini de sürdürecekler. Bizlere bu fırsatı sunan Belediye Başkanımız Sayın Ali Murat Bucak’a teşekkür ediyorum."

Yerel yetkililer ve organizatörler, benzer bilimsel ve eğitici etkinliklerin devam edeceğini belirterek, gençlerin teknolojik deneyimlere erişiminin artırılmasının önemine vurgu yaptı.

ŞANLIURFA SİVEREK’TE ÇOCUKLARIN BİLİM VE TEKNOLOJİYE İLGİSİNİ ARTIRMAK AMACIYLA UZAY ÇADIRI VE SANAL GERÇEKLİK ETKİNLİĞİ DÜZENLEDİ.