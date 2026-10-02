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Sağlıklı yaşam için adımlar: Muğla'da sağlıkçılar kalplere dikkat çekti

Muğla'da Dünya Kalp Günü'nde düzenlenen Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü'ne sağlık çalışanları ve vatandaşlar katıldı; düzenli yürüyüş ve direnç antrenmanı vurgulandı.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 06:19

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Sağlıklı yaşam için adımlar: Muğla'da sağlıkçılar kalplere dikkat çekti

Sağlıklı yaşam yürüyüşü Muğla'da gerçekleştirildi

Muğla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Dünya Kalp Günü kapsamında düzenlenen Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü, Menteşe Yürüyüş Yolu'nda yapıldı. Etkinliğe İl Sağlık Müdürlüğü yöneticileri, kardiyoloji anabilim dalı öğretim üyeleri, sağlık çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yürüyüş, kalp ve damar hastalıklarına yönelik farkındalığı artırmayı ve hareketli yaşam kültürünü teşvik etmeyi amaçladı.

Etkinliğin amacı:

Organizatörler, toplumda kalp sağlığı bilincini güçlendirmek için fiziksel aktivitenin günlük yaşama entegre edilmesi gerektiğini vurguladı. Katılımcılar, yürüyüş boyunca düzenli fiziksel aktivitenin hem bireysel sağlık hem de toplum sağlığı açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Etkinlik, sağlık çalışanları ile vatandaşları bir araya getirerek sağlıklı yaşam mesajının yayılmasına katkı sağladı.

Uzmanların önerileri:

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Özcan Başaran, kalp sağlığının korunmasında düzenli fiziksel aktivitenin kritik olduğunu belirtti. Başaran, günlük yaşamda hareketli olmanın kalp ve damar sağlığına olumlu katkı sağladığını ifade ederek, günde en az 30 dakika, haftada 5 gün düzenli tempoda yürüyüş yapılmasını önerdi. Ayrıca kas kütlesini ve metabolik sağlığı desteklemek amacıyla haftada 2-3 gün direnç egzersizlerine yer verilmesi gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Başaran, etkinlikte sağlık çalışanları ve Muğlalı vatandaşlarla buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kalplerine sahip çıkan herkese teşekkür etti. Menteşe Yürüyüş Yolu'nda gerçekleştirilen bu etkinlikle, düzenli fiziksel aktivitenin sağlıklı ve kaliteli yaşamın ayrılmaz bir parçası olduğu bir kez daha vurgulandı.

MUĞLA’DA DÜNYA KALP GÜNÜ KAPSAMINDA KALP VE DAMAR HASTALIKLARINA YÖNELİK FARKINDALIĞI ARTIRMAK VE...

MUĞLA’DA DÜNYA KALP GÜNÜ KAPSAMINDA KALP VE DAMAR HASTALIKLARINA YÖNELİK FARKINDALIĞI ARTIRMAK VE SAĞLIKLI YAŞAM KONUSUNDA TOPLUMSAL BİLİNCİ GÜÇLENDİRMEK AMACIYLA "SAĞLIKLI YAŞAM YÜRÜYÜŞÜ" DÜZENLENDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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