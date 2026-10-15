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Sağlıklı yaşam için ölçüm: Merkezefendi'de pilates ve zumba kursiyerleri değerlendirildi

Merkezefendi Belediyesi, Selçukbey Spor Eğitim Merkezi'nde pilates ve zumba kursiyerlerinin vücut kompozisyonunu ölçtü; uzman diyetisyen sonuçları paylaşarak sağlıklı yaşam bilincini artırmayı hedefledi.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 10:55

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Sağlıklı yaşam için ölçüm: Merkezefendi'de pilates ve zumba kursiyerleri değerlendirildi

Merkezefendi Belediyesi'nin uygulaması:

Merkezefendi Belediyesi, Selçukbey Spor Eğitim Merkezi'nde düzenlenen pilates ve zumba kurslarına katılan kursiyerlerin vücut kompozisyonu ölçümlerini gerçekleştirdi. Yapılan uygulamada katılımcıların mevcut fiziksel durumları tespit edilerek, bireysel sağlık profillerine dair veriler elde edildi.

Ölçümler sırasında elde edilen değerler, kursiyerlerin günlük aktivite düzeyleri ve spor programları bağlamında değerlendirildi. Bu sayede katılımcıların kilo, yağ oranı, kas kütlesi gibi temel parametreleri hakkında somut veriler sağlandı.

Kursiyerlere verilen bilgi ve amaçlar:

Uygulama sonrası uzman diyetisyen sonuçları kursiyerlerle paylaştı ve ölçüm değerleri hakkında detaylı bilgilendirme yaptı. Katılımcılar, ölçüm sonuçlarını nasıl yorumlayacakları, hangi hedeflere odaklanabilecekleri ve günlük yaşamlarında hangi değişiklikleri uygulayabilecekleri konusunda yönlendirildi.

Bu uygulamayla amaç, kursiyerlerin kendi sağlık durumları hakkında farkındalık kazanmalarını sağlamak ve spor faaliyetlerinin etkisini izlenebilir hale getirmekti. Belediyenin hedefi, yalnızca spor aktivitesi sunmak değil; aynı zamanda vatandaşların sağlıklı yaşam bilincini güçlendirerek yaşam kalitesine katkı sunmaktır.

Merkezefendi Belediyesi, spor ve sağlıklı yaşam alanındaki çalışmalarını benzer etkinliklerle sürdürmeye devam ediyor ve katılımcıların düzenli takip ve bilgilendirme ile desteklenmesini önemsiyor.

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ SELÇUKBEY SPOR EĞİTİM MERKEZİ’NDE PİLATES VE ZUMBA KURSLARINA KATILAN...

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ SELÇUKBEY SPOR EĞİTİM MERKEZİ’NDE PİLATES VE ZUMBA KURSLARINA KATILAN KURSİYERLERİN VÜCUT KOMPOZİSYONU ÖLÇÜMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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