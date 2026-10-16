Saha ziyaretleriyle eğitim ihtiyaçları Sarıgöl'de yerinde belirleniyor

Saha ziyaretleri ve değerlendirmeler:

İlçe Millî Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş ile Şube Müdürü Yüksel Kanyılmaz, Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki Sarıgöl Halk Eğitimi Merkezi'ni ziyaret etti. Heyet, merkez yöneticileriyle bir araya gelerek yürütülen kurslar, hizmet içi eğitimler ve topluma dönük çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Ziyarette, her yaş grubuna yönelik programların kapsamı ve katılımcı profilleri değerlendirildi. Yetkililer, mevcut faaliyetlerin etkisinin artırılması ve kaynakların daha verimli kullanılması için saha gözlemlerinin önemine dikkat çekti.

İhtiyaç tespiti ve yerinde çalışma:

Yıldıray Demirtaş ziyaretin amacını özetleyerek, "Okullarımızı ziyaret ederek gerekli ihtiyaçları okul yönetimleriyle birlikte yerinde belirliyoruz. Bu şekilde ihtiyaçları daha sağlıklı tespit etmek çok daha güzel oluyor" dedi. İlçe yöneticileri, ihtiyaçların raporlanması ve önceliklendirilmesi süreçlerinin böylece hızlandığını vurguladı.

Sarıgöl Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mahmut Akçin ise ziyaretin verimli geçtiğini belirterek kurum çalışanlarıyla yürütülen çalışmalara ilişkin memnuniyetini ifade etti. Akçin, iş birliği ve iletişimin eğitim hizmetlerinin niteliğini doğrudan etkilediğini sözlerine ekledi.

Heyetin incelemeleri, önümüzdeki dönemde merkezde planlanacak kurs programları ve altyapı ihtiyaçlarının belirlenmesine temel oluşturacak. İlçe millî eğitim yetkilileri, benzer saha ziyaretlerini sürdürerek kurumların ihtiyaçlarını yerinde tespit etmeyi amaçlıyor.

MANİSA’NIN SARIGÖL İLÇESİNDE İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ YILDIRAY DEMİRTAŞ VE ŞUBE MÜDÜRÜ YÜKSEL KANYILMAZ, SARIGÖL HALK EĞİTİMİ MERKEZİNİ ZİYARET EDEREK YÜRÜTÜLEN EĞİTİM FAALİYETLERİ HAKKINDA DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU.