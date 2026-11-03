Sahadan kadraja: haberin görsel dili üniversitede masaya yatırıldı

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde "Sahadan Kadraja" konferansı

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi konferans salonunda, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC), Erzurum Yeni Medya Derneği (ERMED) ve Genç PR-AD Kulübü katkılarıyla "Sahadan Kadraja: Haberin Görsel Dili" başlıklı bir konferans düzenlendi. Moderatörlüğünü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derya Öcal'ın üstlendiği programda akademisyenler, gazeteciler, davetliler ve öğrenciler bir araya geldi.

Konuşmacılar ve sunumların içeriği:

Program, İHA Erzurum Bölge Haber Müdürü Nihat Kılıçoğulları'nın "İçinde Erzurum Geçen Hayatın Fotoğrafları" isimli fotoğraflardan oluşan sunumuyla açıldı. Kılıçoğulları, fotoğrafçılıkta kadraj, haberin fotoğraf dili, bir haberin kaç fotoğrafla anlatılabileceği ve çekim teknikleri üzerine katılımcılara detaylı bilgiler verdi. Örnek fotoğraflar üzerinden yapılan değerlendirmelerde haber fotoğraflarının ve genel fotoğrafların olumlu ve olumsuz yönleri tartışıldı.

Kılıçoğulları'nın vurguladığı temel nokta şu oldu: fotoğrafın belge ve mahremiyet işlevi; fotoğrafa müdahalenin sakıncaları; ve bu mesleği yapacakların hem haberin hem de fotoğrafın dilini bilmeleri gerektiği. Kılıçoğulları, bu iki alanın aynı anda bilinmesinin yeni fırsatlar yarattığını belirtti.

Görsellik, etik ve habercilik:

ERMED Başkanı Gamze İspirli, "Sahadan Kadraja" sunumunda gazeteciliğin temel ilkeleri ve görüntünün habere etkisini ele aldı. İspirli, haberin güncelliği, 5N1K kuralı, haberin içeriği ve yazımı gibi klasik başlıklara değinirken haber kategorileri üzerinden doğru ve yanlış uygulama örnekleri sundu. İspirli ayrıca sosyal medya haberciliği, haber doğruluğu, vatandaş gazeteciliği ile profesyonel gazetecilik arasındaki farklar ve haberde mahremiyet konularını katılımcılarla paylaştı.

Sunumda haber videolarında dikkat edilmesi gerekenler, kadraj ve doğru özne seçimi, çekim öncesi hazırlıklar ve ekipman kontrolü gibi uygulamaya dönük tavsiyeler de yer aldı. İspirli, haber dilinin kamu yararına uygun olması gerektiğini özellikle vurguladı.

DAGC Başkanı ve İHA Erzurum Bölge Müdürü Ayhan Türkez, programda gazeteciliğe başlama sürecini anlattı ve öğrencilerle tecrübelerini paylaştı. Türkez, mesleğin hem zorluklarına hem de sağladığı tatmine dikkat çekti ve genç iletişimcilere şu konularda tavsiyelerde bulundu: haber ve fotoğraf bilgisini geliştirmek, metin yazarlığında yetkinlik kazanmak ve yabancı dil bilmek. Türkez ayrıca gazeteciliğin yüksek kazanç vaadi taşımadığını ancak toplum üzerinde önemli bir sorumluluk taşıdığını ifade etti.

Konferansın sonunda konuşmacılar katılımcıların sorularını yanıtladı, moderatör ve konuşmacılara teşekkür belgeleri takdim edildi ve etkinlik toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Program, görsel haberciliğin teknik, etik ve içerik boyutlarına odaklanmasıyla katılımcılara hem teorik hem pratik açıdan kapsamlı bir bakış sundu.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİNDE, DOĞU ANADOLU GAZETECİLER CEMİYETİ (DAGC), ERZURUM YENİ MEDYA DERNEĞİ (ERMED) VE GENÇ PR-AD KULÜBÜNÜN KATKILARIYLA "SAHADAN KADRAJA: HABERİN GÖRSEL DİLİ" KONFERANSI DÜZENLENDİ.