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Sahil Güvenlik ekipleri okullarda denizcilik bilincini güçlendiriyor

Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı, 'Geleceğin Denizcilerini Bilgilendirme Faaliyeti' ile Aydın ve İzmir'de öğrencilere denizcilik bilgisi aktardı.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 10:18

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Sahil Güvenlik ekipleri okullarda denizcilik bilincini güçlendiriyor

Sahil Güvenlikten okullara ziyaretler:

Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı personeli tarafından yürütülen 'Geleceğin Denizcilerini Bilgilendirme Faaliyeti' kapsamında Aydın ve İzmir'deki eğitim kurumlarında öğrencilerle bir araya gelindi. Ziyaretlerin ana amacı, gençlerin denizcilik ve deniz güvenliği konularında bilinçlenmesini sağlamak olarak açıklandı.

Program çerçevesinde ekipler, Aydın'ın Buharkent ilçesindeki Buharkent Belediyesi Anadolu Lisesi ile İzmir'deki Dereköy Makbule Mehmet Gedikoğlu İlkokulu öğrencileriyle buluştu. Öğrencilerle gerçekleştirilen görüşmelerde denizcilik meslekleri, güvenlik önlemleri ve deniz ortamının korunması gibi temel konulara değinildi.

Hedef ve içerik:

Faaliyetin öncelikli hedefi, farklı yaş gruplarındaki çocuk ve gençlere denizcilik alanına ilişkin temel bilgileri aktarmaktır. Sahil Güvenlik personeli, etkileşimli anlatımlar ve uygulamalı bilgilendirme ile öğrencilere deniz güvenliği farkındalığı kazandırmaya çalıştı. Bu kapsamda gençlerin denizle ilişkili sorunlara duyarlılık geliştirmesi ve olası tehlikeler karşısında doğru davranış modellerini öğrenmesi amaçlandı.

Geleceğe yönelik etkiler:

Gerçekleştirilen ziyaretler, öğrencilerin mesleki yönelimlerine katkı sağlamak ve deniz kaynaklarına yönelik bilinç oluşturmak açısından önem taşıyor. Sahil Güvenlik yetkilileri, benzer bilgilendirme faaliyetlerinin sürdürüleceğini belirterek, okullarla kurulan iletişimin gençlerin denizcilik kültürünü güçlendireceğini vurguladı. Bu tür programlar, hem yerel toplulukların hem de gençlerin deniz ortamına ilişkin bilgi düzeyini artırmayı hedefliyor.

SAHİL GÜVENLİK EGE DENİZ BÖLGE KOMUTANLIĞI PERSONELİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN &quot;GELECEĞİN DENİZCİLERİNİ...

SAHİL GÜVENLİK EGE DENİZ BÖLGE KOMUTANLIĞI PERSONELİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN "GELECEĞİN DENİZCİLERİNİ BİLGİLENDİRME FAALİYETİ" KAPSAMINDA AYDIN'IN BUHARKENT İLÇESİ İLE İZMİR'DEKİ EĞİTİM KURUMLARINDA ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELİNDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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